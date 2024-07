L’estate è green con Geekmall: tante offerte su e-bike e monopattini elettrici!

La mobilità elettrica sta pian piano conquistando il cuore di tutti i cittadini delle grandi città, grazie al vantaggio di potersi muovere liberamente evitando il traffico e giungendo a scuola o lavoro in pochissimi minuti. Se anche voi non vedete l’ora si saltare in sella ad una nuova bicicletta o monopattino elettrico, allora gli sconti estivi di Geekmall fanno assolutamente al caso vostro!

L’estate è il momento perfetto per godersi una giro in bici o in monopattino con le offerte di Geekmall

La promozione estiva di Geekmall è interamente dedicata alla mobilità elettrica con tanti sconti su biciclette e monopattini di nuova generazione. Per massimizzare lo sconto, inoltre, il celebre store mette a disposizione una serie di coupon che permettono di risparmiare in base alla spesa effettuata, fino ad ottenere uno sconto extra di 40€ sulle offerte già attive!

20€ di sconto su una spesa di 300€: 300emblt20

di sconto su una spesa di 300€: 30€ di sconto su una spesa di 500€: 500emblt50

di sconto su una spesa di 500€: 40€ di sconto su una spesa di 700€: 700emblt40

Qui sotto, invece, potete trovare una lista delle migliori offerte attualmente disponibili su Geekmall, con la possibilità di risparmiare davvero tanto grazie agli sconti cumulati con i coupon! Per tutte le informazioni sulla promozione, invece, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale dello shop.

