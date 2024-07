L’AI copia il design di Apple: Figma costretta a disattivare le nuove funzioni

Figma, la celebre app che permette ai designer di tutto il mondo di realizzare interfacce grafiche, con un nuovo aggiornamento ha integrato anch’essa l’intelligenza artificiale generativa per consentire agli utenti di sfruttarla per il proprio lavoro. Questa nuova AI, tuttavia, sembra essere particolarmente affezionata al caratteristiche design di Apple, tanto che la compagnia è stata costretta a disattivare la nuova funzione “Make Design“.

Figma rimuove le funzionalità AI: troppe copie del design di Apple

Crediti: Andy Allen @ Twitter/X

La nuova AI di Figma potrebbe essere stata addestrata proprio utilizzando come riferimento il design di Apple e in particolar modo quello dell’app Meteo. Chiedendo all’intelligenza artificiale di realizzare un’interfaccia per un’app Meteo, infatti, il risultato sarà quasi sempre estremamente simile a quello proposto da Apple su iOS. La somiglianza è talmente evidente che il CEO Dylan Field ha deciso di disattivare temporaneamente la funzione AI chiamata “Make Design”.

“Nel giro di poche ore dalla visualizzazione del tweet [che ha creato il trambusto social], abbiamo identificato il problema, che era correlato ai sistemi di progettazione sottostanti che erano stati creati. In definitiva è colpa mia per non aver insistito su un processo di controllo qualità migliore per questo lavoro e per non aver spinto il nostro team a rispettare una scadenza per Config“. ha dichiarato Dylan Field con un post sui social.

La funzione Make Design rimarrà disabilitata fin quando gli sviluppatori non saranno sicuri che le opere generate dall’AI non imiteranno in modo particolare alcun tipo di design realizzato da altri.

