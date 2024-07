L’emulatore Delta arriva anche su iPad: raggiunti 10 milioni di utenti

Aggiornamento 11/07: l’emulatore Delta è finalmente disponibile anche per iPad, grazie ad un nuovo aggiornamento che permette addirittura di giocare più titoli contemporaneamente. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo il clamoroso successo riscosso su iPhone, con una scalata perpetua alla classifica delle app più scaricate, Delta si appresta ad arrivare anche su iPad con funzionalità inedite dedicate interamente al tablet di Apple. Ad annunciarlo è stato lo stesso sviluppatore del progetto, che ha ammesso di non aver dato la giusta priorità alla versione per tablet a causa delle precedenti restrizioni.

Delta arriva su iPad con il supporto allo split-screen e slide-over

Crediti: Delta

Con un post su Threads, lo sviluppatore Riley Testut ha annunciato che grazie ad un futuro aggiornamento Delta diventerà ufficialmente compatibile con iPad. Il progetto per portare l’emulatore anche sui tablet era stato un po’ accantonato, per stessa ammissione dello sviluppatore, ma grazie alle nuove regole di Apple e l’apertura di AltStore PAL, sembra arrivato il momento giusto per portare l’app anche sugli schermi più grandi.

Delta su iPad offrirà alcune funzioni interamente studiate per i tablet, come la visualizzazione in split-screen e in slide-over, che permettono di utilizzare l’emulatore visualizzando anche con altre app aperte in multitasking. Al momento la versione per tablet può essere scaricata su AltStore (non PAL) con un abbonamento a Patreon, ma l’aggiornamento arriverà anche su AltStore PAL e sull’App Store (nei paesi supportati).

Aggiornamento 11/07: Delta è disponibile su iPad

Crediti: Delta

Riley Testut, sviluppatore di Delta, ha annunciato in queste ore la pubblicazione dell’aggiornamento 1.6 che rende finalmente compatibile l’emulatore anche con iPad. Per questa nuova versione, tutte le skin già integrate sono state riadattate per gli schermi più grandi, con nuove funzionalità che permetteranno di sfruttare a pieno lo spazio disponibile sui tablet di Apple. Per l’occasione, inoltre, lo sviluppatore ha anche affermato che l’app ha raggiunto i 10 milioni di utenti attivi.

Il rilascio di Delta 1.6 è già iniziato e l’app è disponibile da ora su AltStore, mentre arriverà su App Store nelle prossime ore. Gli utenti iPad possono installare AltStore soltanto utilizzando la beta di iOS 18, quindi potrebbe convenire ancora attendere qualche ora per installare l’app direttamente dallo store ufficiale di Apple.

