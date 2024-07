ECOVACS DEEBOT T30 Pro Omni, T30S Combo Complete e G1-800 sono già in sconto, in vista dei Prime Day!

Gli Amazon Prime Day stanno arrivando: due giorni di sconti pazzi ed occasioni imperdibili su tanti prodotti tech (e non solo) e ovviamente non potevano mancare all’appello le soluzioni targate ECOVACS. Il brand è specializzato nelle pulizie intelligenti, con prodotti sempre utilissimi e performanti, in grado di stravolgere le faccende di casa trasformando alcune attività “pesanti” in un gioco da ragazzi. Forte del recentissimo lancio delle sue nuove famiglie di robot aspirapolvere e lavapavimenti, ECOVACS annuncia grandi offerte, con sconti fino al 45% su un’ampia gamma di prodotti!

Aspettando le offerte Prime Day di ECOVACS: DEEBOT T30 Pro Omni, T30S Combo Complete e G1-800 subito in promo su Amazon

Le offerte di ECOVACS saranno valide solo durante l’evento Prime Day, nei giorni 16 e 17 luglio: dai un’occhiata allo store ufficiale del brand su Amazon, dove puoi trovare sicuramente la soluzione che fa al caso tuo. Aspettando le occasioni dei Prime Day segnaliamo tre sconti imperdibili attivi già da ora: si parte con ECOVACS DEEBOT T30 Pro Omni (Silver), il robot aspirapolvere 2 in 1 (è anche lavapavimenti) dal design compatto e dotate di tecnologie avanzate per le pulizie intelligenti. La spazzola antigroviglio ZeroTangle lo rendere un dispositivo perfetto per raccogliere peli e capelli senza alcuna difficoltà; la tecnologia TrueEdge sfrutta i moci adattivi per lavare accuratamente i bordi delle stanze. La potenza di aspirazione è di ben 11.000 PA: ciò si traduce in un’elevata capacità pulente, dato che il robot non lascia residui di sporco al suo passaggio bensì è in grado di offrire un’igiene profonda (grazie anche al sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo).

La stazione OMNI è fenomenale: si tratta di una base all-in-one che ricarica il robottino e si occupa anche della pulizia di questo, con il lavaggio automatico dei moci (con acqua calda a 70°C), lo svuotamento automatico e l’auto-pulizia. Tra le altre chicche di DEEBOT T30 Pro Omni troviamo le tecnologie TrueDetect 3D 3.0 per evitare con precisione gli ostacoli e TrueMapping 2.0 per una mappatura rapida degli ambienti. L’assistente vocale YIKO offre un aiuto aggiuntivo mentre l’integrazione con widget e smartwatch (insieme ai comandi vocali) rendono l’esperienza d’utilizzo semplice e completa. Risparmia 200€ sull’acquisto di DEEBOT T30 Pro Omni (Silver), disponibile in sconto su Amazon già da ora! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell’articolo) prova a disattivare AdBlock.

DEEBOT T30S Combo Complete è tra le novità presentate il mese scorso: si tratta della soluzione definitiva per le pulizie tech e smart, una fusione tra robot e aspirapolvere portatile. Quest’ultimo è dotato di un sistema di filtraggio a quattro stadi e di spazzole intercambiabili che permettono di affrontare con facilità vari scenari di pulizia (dalla tappezzeria agli angoli più difficili da raggiungere). Ovviamente non può mancare una stazione Combo All-in-One con funzione di doppio svuotamento automatico (sia per l’aspirapolvere che per il robot) e perfino il lavaggio dei moci con acqua calda a 70°C. Il robottino è un modello top di gamma da 11.000 PA e con una spazzola ZeroTangle, per aspirare a tutta potenza senza la preoccupazione dei grovigli. Anche in questo caso è già presente una promozione, con la possibilità di riscattare un Coupon di 300€ direttamente in pagina.

Infine anche ECOVACS GOAT G1-800 è subito disponibile in sconto, in questo caso con un Coupon di 100€ da riscattare nella pagina Amazon del prodotto. Questo robottino è di un genere completamente diverso rispetto agli altri modelli: si tratta, infatti, di un robot tagliaerba senza filo perimetrale che permette di curare il prato senza preoccupazioni. Il dispositivo è in grado di navigare con precisione su una superficie fino a 800 m2, tagliando alla perfezione ogni filo d’erba. Il rilevamento 3D consente di evitare gli ostacoli sul percorso, aggirando alberi, sassi, oggetti e perfino animali domestici, per la massima sicurezza!

Ricordiamo ancora una volta che le offerte ECOVACS per il Prime Day saranno disponibili il 16 e 17 luglio, tramite lo store Amazon del brand: ci sono già tanti modelli in sconto oltre quelli citati, come DEEBOT N20 Pro Plus, T20e Omni, WINBOT W2 Omni e non solo!

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

