ECOVACS DEEBOT T30 OMNI, X5 OMNI e T30s Combo Complete: sconti fino al 45% per i Prime Day!

L’estate è uno dei momenti più attesi per le lunghe giornate soleggiate, il mare, le vacanze, le attività all’aperto, ma c’è anche un altro motivo che rende questo periodo particolarmente atteso. Il mese di luglio vede protagonista l’evento Amazon Prime Day, con sconti assurdi sul meglio della tecnologia e non solo! I fatidici giorni sono 16 e 17 luglio, con una miriade di occasioni per risparmiare: questo è il momento perfetto per passare ad un robot aspirapolvere e rendere smart le pulizie di casa con le offerte ECOVACS, fino al 45% di sconto!

DEEBOT T30 OMNI, X5 OMNI e T30s Combo Complete sono in super offerta su Amazon: ecco le occasioni ECOVACS per i Prime Day!

Crediti: Ecovacs

Tra i modelli della linea di robottini ECOVACS in promozione per i Prime Day ci sono alcune delle soluzioni più ghiotte del brand, degli alleati sempre potenti ed utili, con tanta autonomia e funzionalità top (a prezzo accessibile, grazie agli sconti su Amazon). ECOVACS DEEBOT T30 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dalle caratteristiche premium, con un design compatto e tante funzioni per migliorare la routine di pulizia. La tecnologia di lavaggio bordi TrueEdge con moci adattivi permette di pulire a fondo anche i punti più ostici (come i bordi delle stanze) mentre le spazzole ZeroTangle evitano la formazione di grovigli di peli e capelli. La potenza di aspirazione di 11.000 PA (tra le più alte della categoria) consente di eliminare anche le particelle di sporco più piccole mentre il sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo assicura risultati impeccabili. La mappatura degli ambienti è precisa e affidabile grazie alla tecnologia TrueMapping 2.0 e al sistema di rilevamento degli ostacoli TrueDetect 3D 3.0. Il robot è accompagnato dalla stazione OMNI, che offre il lavaggio automatico dei moci con acqua calda a 70°C. Inoltre la base serve anche per l’auto-pulizia del dispositivo, grazie al sistema di svuotamento automatico. Il prezzo scende di ben 300€ (quindi 649€) grazie al Coupon Amazon da applicare in pagina! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell’articolo) prova a disattivare AdBlock.

DEEBOT X5 Omni è un’altra soluzione imperdibile: questo modello è una delle ultime novità ECOVACS annunciate a giugno. La forma a D della parte anteriore, le spazzole laterali e la tecnologia di Pulizia Adattiva dei bordi TruEdge gli consentono di pulire senza fatica ogni angolo e bordo della casa, con una prossimità minima di 1 mm. Grazie alla capacità di sollevamento automatico di 15 mm e alle tecnologie all’avanguardia TrueDetect 3D 3.0 e LiDAR integrate, si sposta senza problemi da una superficie all’altra e raggiunge ogni angolo della casa, fin sotto i mobili. Tra le altre novità, la funzione AI Instant Re-Mop che aiuta il robot a distinguere tra i motivi del pavimento, come le striature di marmo, e le macchie reali, per evitare errori di identificazione. Il robottino è in promozione a 949€ nei giorni dell’evento Prime Day!

DEEBOT T30s Combo Complete è un’altra delle novità annunciate lo scorso mese: si tratta di una fusione tra un robot e un aspirapolvere portatile, in modo da andare incontro ad ogni esigenza. A rendere l’esperienza ancora più premium e completa pensa la pratica stazione Combo All-in-one con funzione di doppio svuotamento automatico (sia per l’aspirapolvere portatile che per il robottino); presente all’appello anche un sistema di lavaggio dei moci ad alta temperatura, con acqua calda a 70°C. Il sistema di pulizie definitivo, in sconto a 949€ su Amazon, ma soli nei giorni dei Prime Day!

Non perdere le offerte ECOVACS per il Prime Day, disponibili solo per il 16 e 17 luglio: dai un’occhiata allo store Amazon del brand per non perdere nessuna occasione. Ci sono tanti modelli in promo oltre quelli che abbiamo visto finora, come DEEBOT N20 Pro Plus, T20e Omni, WINBOT W2 Omni e non solo, con sconti fino al 45%!

Contenuto realizzato in collaborazione con Ecovacs.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

