Amazon anticipa il Prime Day: ecco tutti gli Echo in offerta!

Il Prime Day di Amazon avrà inizio il prossimo 16 luglio, ma le occasioni per risparmiare non mancano davvero mai. Per celebrare l’evento più atteso dell’anno, Amazon ha già lanciato le offerte sui prodotti Echo, ovvero gli smart speaker con l’assistente vocale Alexa che aiutano a domotizzare la vostra abitazione. Con sconti, coupon e bundle, questa è un’occasione non lasciarsi sfuggire assolutamente!

Tanti bundle per risparmiare ed avere uno smart speaker in ogni stanza della casa

Crediti: Amazon

Con il ritorno del Prime Day è possibile nuovamente sfruttare dei fantastici bundle con i dispositivi Echo che permettono di piazzare Alexa in ogni stanza della vostra casa, automatizzando le interazioni con lampadine e prese smart. In offerta, infatti, troviamo i bundle con Echo Pop, Echo Dot ed Echo Show 5, che arrivano in confezione con le lampadine Philips Hue e le prese Sengled.

Chi invece non gradisce i dispositivi smart per la domotica, può approfittare dei codici sconto che trovate qui sotto per portare a casa due Echo al prezzo di uno. Un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per fare un regalo oppure per sincronizzare la musica in tutta la casa con gli smart speaker.

Due Echo Pop al prezzo di 37.98€ con il codice sconto: ECHOPOP

al prezzo di con il codice sconto: Due Echo Dot al prezzo di 51.98€ con il codice sconto: ECHODOT

al prezzo di con il codice sconto: Due Echo Show 5 al prezzo di 117.98€ con il codice sconto: ECHOSHOW5

