Riprese mozzafiato con il drone LS-38: risoluzione 6K ad un prezzo davvero eccezionale

Con le belle giornate estive che finalmente hanno portato via la pioggia, torna nuovamente in voga uno degli hobby che ha coinvolto maggiormente la popolazione mondiale negli ultimi anni: il volo con drone. Se anche voi volete realizzare delle immagini aeree delle vostre vacanze, allora non potete assolutamente perdervi l’offerta di oggi di Cafago sul drone LS-38!

Racconta la tua estate con delle riprese aeree grazie al drone LS-38 in sconto su Cafago

Crediti: LS-38

LS-38 è un drone quadcopter dotato di una videocamera frontale con risoluzione Ultra HD 6K in grado di registrare riprese aree davvero mozzafiato, mentre le riprese posteriori vengono affidate ad un sensore a 720p. La navigazione e il posizionamento GPS aiutano il drone a sorvolare facilmente il proprio obiettivo, mentre il gimbal anti-shake permette di ottenere delle immagini sempre stabili anche in condizioni di volo sfavorevoli.

Il drone può essere controllato tramite connessione Wi-Fi a 5 GHz con trasmissione dell’immagine in tempo reale, sia attraverso il controller incluso nella confezione che tramite il proprio smartphone (app compatibile con iOS e Android). Il motore 1503 brushless, accoppiato alla batteria da 2.000 mAh, garantisce un’autonomia di volo di circa 30 minuti ad una distanza massima di 1.000 metri, con un tempo di ricarica di almeno 3 ore. In confezione, inoltre, è incluso anche una pratica custodia per portare sempre con se il drone.

Il drone LS-38 è disponibile oggi al prezzo di 73.46€ grazie all’offerta lampo di Cafago che lo sconta del 39%. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre shop online.

