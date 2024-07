Dreame presenta Z30: il potente aspirapolvere subito in sconto con le offerte del Prime Day

In queste settimane Dreame ha lanciato ufficialmente il nuovo aspirapolvere Z30, un modello particolarmente potente in grado di riconoscere automaticamente lo sporco per selezionare la modalità di aspirazione più adatta a rimuoverlo. In occasione del Prime Day, tra le tantissime proposte del popolare brand, ci sarà anche Dreame Z30: andiamo quindi a scoprire tutte le caratteristiche che lo rendono unico.

Dreame Z30: pulizia efficace di tutta la casa con un’aspirazione da 310 AW

Crediti: Dreame

Dreame Z30 è un aspirapolvere senza fili in grado di aspirare con una potenza di 310 AW grazie all’esclusivo TurboMotor ed un sistema di ingresso dell’aria ottimizzato che riduce le perdite di aspirazione. Il motore, infatti, arriva ad eseguire fino a 150.000 giri al minuto garantendo che tutta la sporcizia possa finire del serbatoio da 0.6 litri con filtro HEPA H14, in grado di filtrare virus e batteri con un successo del 99.9%.

Il design ripropone uno stile a pistola, con pulsante per azionare l’aspirazione e display a colori che mostra il rilevamento intelligente dello sporco, con conseguente attivazione della modalità automatica di pulizia: il colore verde indica lo sporco leggero, quello giallo lo sporco medio e quello rosso lo sporco pesante. Questo dispositivo, inoltre, garantisce una pulizia efficace di tutta la casa grazie alla modalità Eco, che offre ben 90 minuti di aspirazione per coprire fino a 300 metri quadri con una sola carica (con un batteria da 8 x 3.200 mAh).

Crediti: Dreame

La spazzola multi-superficie è dotata di una luce celeste che prende il nome di CelesTect e che aiuta a rivelare la polvere nascosta durante la pulizia dei pavimenti. La spazzola, inoltre, elimina in modo particolarmente efficace i peli, rimuovendo i grovigli e raccogliendo tutto lo sporco depositato sul pavimento. In confezione sono anche incluse una spazzola morbida, un accessorio multifunzione, una spazzola per spolverare ed un adattatore flessibile.

In occasione del Prime Day, Dreame ha deciso di scontare il nuovo modello Z30, offrendolo a tutti gli utenti Amazon Prime per soli 519€, insieme a tantissimi altri prodotti scontati come L20 Ultra Complete, L10s Pro Ultra Heat e H13 Pro.

