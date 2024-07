Dreame X40 Ultra Complete è il re dei robot aspirapolvere: sarà tra i protagonisti dei Prime Day!

Oltre al modello Z30, tra i protagonisti dell’evento dell’anno troviamo un robot aspirapolvere decisamente sopra le righe. Dreame X40 Ultra Complete sarà in offerta il 16 e 17 luglio su Amazon, in occasione dei Prime Day: un campione di potenza, in grado di offrire un’igiene impeccabile, disponibile in promo con un risparmio di ben 250€: questo robottino premium è l’alleato perfetto per le tue pulizie intelligenti!

Dreame X40 Ultra Complete è il robot aspirapolvere definitivo: potenza e capacità di pulizia top, in sconto su Amazon per i Prime Day

Crediti: Dreame

Il nuovo Dreame X40 Ultra Complete è una delle ultime novità dell’azienda e ha lasciato di stucco fin dal debutto per le sue caratteristiche top. Questo robot aspirapolvere è per chi punta ad un modello premium e senza compromessi, in grado di offrire alte prestazioni con un tocco di eleganza. Con l’ultimo arrivato i pavimenti sono sempre splendenti, grazie alle tecnologie che troviamo a bordo, a cominciare dalla spazzola laterale estensibile e sollevabile, che cattura lo sporco più difficile da raggiungere (quello degli angoli delle stanze!). Grande precisione anche durante il lavaggio, con la tecnologia MopExtend RoboSwing: i mop rotanti si estendono fuori dal corpo del robottino, in modo da raggiungere anche i bordi delle stante. Il tutto è accompagnato da una potenza di aspirazione Vormax da ben 12.000 PA, in grado di raccogliere anche granelli di sporco di piccole dimensioni.

Crediti: Dreame

Inoltre i moci possono essere rimossi, in modo da pulire agilmente anche tappeti e moquette, senza il rischio di bagnarli. La base di ricarica funge anche da stazione di svuotamento ed auto-pulizia: i moci vengono lavati accuratamente (per ridurre le macchie ed eliminare gli odori) utilizzando acqua calda a 70°C. Dopo la pulizia, la base di Dreame X40 Ultra Complete asciuga i moci con aria calda, in modo da eliminare la formazione di muffe e cattivi odori. Lo svuotamento del robottino avviene in modo rapido e senza alcun fastidio: il contenitore da 300 ml a bordo del dispositivo viene svuotato all’interno del serbatoio dello sporco della stazione, da ben 3,2 litri (per un’autonomia di pulizia fino a 75 giorni).

Le chicche tecnologiche non finiscono qui: il robot Dreame è in grado di rilevare il livello di sporco del pavimento e regolare il metodo di pulizia di conseguenza (aumentando o riducendo la potenza in base al tipo di macchia), mappando gli ambienti con estrema precisione grazie alla tecnologia di riconoscimento intelligente e alla luce strutturata 3D.

Crediti: Dreame

Insomma, Dreame X40 Ultra Complete è tra i robot aspirapolvere più performanti del 2024 e sarà in offerta con un risparmio di 250€ su Amazon per il Prime Day. Nei giorni 16 e 17 luglio il prezzo scenderà a 1.249€ (contro i 1.499€ di listino), ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Non perdere questa ed altre offerte Dreame disponibili durante l’evento Prime Day! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

