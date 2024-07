Dreame dà il via alle offerte Prime Day: occasioni imperdibili su Amazon, fino a 400€ di sconto!

Quando si parla di elettrodomestici innovativi uno dei primi nomi che viene in mente è sicuramente quello di Dreame, brand che è stato in grado di ritagliarsi un ampio spazio nel nostro mercato grazie alle sue soluzioni dedicate alle pulizie intelligenti. I Prime Day di Amazon sono l’occasione perfetta per passare ad uno dei robot aspirapolvere Dreame, puntando al massimo risparmio: nei giorni del 16 e 17 luglio sono attivi sconti super, con un risparmio fino a 400€!

Amazon Prime Day 2024: tutte le offerte Dreame tra robot aspirapolvere, vacuum cleaner e accessori

Aspirapolvere, lavapavimenti, tagliaerba e asciugacapelli: la linea di prodotti Dreame in promozione è varia ed accessibile, con tanti articoli differenti a prezzi particolarmente ghiotti. In fondo sappiamo bene che l’evento Amazon Prime Day è il più atteso dell’anno, con numerose offerte limitatissime! Ricordiamo che le occasioni Dreame sono attive solo nei giorni 16 e 17 luglio. Ecco tutti i prodotti disponibili durante il periodo promozionale (qui trovi la pagina presente nello store Dreame su Amazon)!

Robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere Dreame offrono una pulizia automatica e completa della casa grazie alle loro avanzate capacità di navigazione e gestione tramite app. Ideali per chi desidera un ambiente sempre pulito senza sforzo aggiuntivo!

L20 Ultra Complete : dotato di una potente aspirazione e capacità di mappatura intelligente che ottimizza l’efficienza di pulizia su più piani. Il prezzo in saldo è di 899€ invece di 1199€

: dotato di una potente aspirazione e capacità di mappatura intelligente che ottimizza l’efficienza di pulizia su più piani. Il prezzo in saldo è di invece di 1199€ X40 Ultra Complete : pulizia silenziosa e potente grazie al suo motore avanzato e alla tecnologia di navigazione AI-Powered. Il prezzo in saldo è di 1249€ invece di 1499€

: pulizia silenziosa e potente grazie al suo motore avanzato e alla tecnologia di navigazione AI-Powered. Il prezzo in saldo è di invece di 1499€ L10s Pro Ultra Heat: con tecnologia di rilevamento automatico della polvere e autonomia prolungata. Il prezzo in saldo è di 749€ invece di 899€

Inoltre, nei giorni dei Prime Day sono attivi degli sconti anche per i seguenti prodotti (sempre nella categoria dei robot aspirapolvere):

L10 Prime , in sconto a 379€ invece di 499€

, in sconto a invece di 499€ D10 Plus , in sconto a 259€ invece di 299€

, in sconto a invece di 299€ L10s Ultra , in sconto a 549€ invece di 699€

, in sconto a invece di 699€ D10s, in sconto a 229€ invece di 299€

Lavapavimenti

Ovviamente non mancano prezzi super anche per le lavapavimenti Dreame, dispositivi in grado di garantire una pulizia completa e versatile sia su superficie asciutte che bagnate: tante soluzioni tra cui scegliere e varie fasce di prezzo. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

H12 Pro: potente aspirazione e capacità di serbatoio d’acqua per pulizie umide e asciutte. Il prezzo in saldo è di 299€ invece di 399€

potente aspirazione e capacità di serbatoio d’acqua per pulizie umide e asciutte. Il prezzo in saldo è di invece di 399€ H13 Pro : dotato di un sistema di filtraggio avanzato e modalità di aspirazione regolabili per adattarsi a diversi tipi di pulizia. Il prezzo in saldo è di 479€ invece di 599€

: dotato di un sistema di filtraggio avanzato e modalità di aspirazione regolabili per adattarsi a diversi tipi di pulizia. Il prezzo in saldo è di invece di 599€ H12 Dual, in sconto a 379€ invece di 499€

Aspirapolvere senza fili

Leggeri, maneggevoli e perfetti per la pulizia quotidiana della casa: sono gli aspirapolvere senza fili Dreame, gli alleati perfetti nella vita di tutti i giorni.

Z30 : il nuovo modello Dreame Z30 è noto per la sua potente aspirazione e la flessibilità nell’affrontare diverse superfici con facilità. Il prezzo in saldo è di 519€ invece di 599€

: il nuovo modello Dreame Z30 è noto per la sua potente aspirazione e la flessibilità nell’affrontare diverse superfici con facilità. Il prezzo in saldo è di invece di 599€ R20: offre un design ergonomico e prestazioni elevate per una pulizia efficiente degli spazi più stretti. Il prezzo in saldo è di 299€ invece di 349€

offre un design ergonomico e prestazioni elevate per una pulizia efficiente degli spazi più stretti. Il prezzo in saldo è di invece di 349€ R10 Pro: garantisce 65 minuti di pulizia e una potente aspirazione costante. Grazie ai doppi LED frontali è possibile individuare subito polvere e residui. Il prezzo in saldo è di 189€ invece di 249€

Asciugacapelli e altri prodotti

Tra le soluzioni targate Dreame sono presenti anche tanti altri prodotti utili sia per la cura della casa che per quella persona, ma anche con un occhio alla cucina: asciugacapelli, un potente tagliaerba ed un’utile friggitrice ad aria sono tra le occasioni del Prime Day!

Pocket : ideale per l’uso quotidiano grazie alla sua portabilità e potenza regolabile. Il prezzo in sconto è di 119€ invece di 159€

: ideale per l’uso quotidiano grazie alla sua portabilità e potenza regolabile. Il prezzo in sconto è di invece di 159€ Hair Glory Combo : combina prestazioni avanzate con diverse impostazioni di temperatura e velocità per soddisfare diverse esigenze di styling. Il prezzo scende a 89€ invece di 139€

: combina prestazioni avanzate con diverse impostazioni di temperatura e velocità per soddisfare diverse esigenze di styling. Il prezzo scende a invece di 139€ Hair Gleam : regala un’asciugatura di alta qualità in soli 3 minuti grazie al motore brushless e un algoritmo che regola la temperatura per mantenerla sempre stabile. Il prezzo in saldo è di 59€ invece di 79€

: regala un’asciugatura di alta qualità in soli 3 minuti grazie al motore brushless e un algoritmo che regola la temperatura per mantenerla sempre stabile. Il prezzo in saldo è di invece di 79€ Tagliaerba Roboticmower A1 , in sconto a 1519€ invece di 1999€

, in sconto a invece di 1999€ Friggitrice ad aria FD 10 Pro, in sconto a 79€ invece di 99€

