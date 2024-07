Il mega evento estivo di Xiaomi ha portato con sé una valanga di novità come l’ultima Band 9 e i pieghevoli MIX Fold 4 e MIX Flip. Non poteva mancare all’appello uno smartwatch nuovo di zecca, un dispositivo che anticipa quello che sarà il prossimo indossabile premium: ecco dove comprare Xiaomi Watch S4 Sport, un orologio smart realizzato con materiali top e dall’anima sportiva!

Xiaomi Watch S4 Sport: dove comprare il nuovo indossabile con eSIM e HyperOS

Crediti: Xiaomi

Nonostante si tratti di uno sportwatch, Xiaomi Watch S4 Sport (il nome fa capire già molto) è un dispositivo premium, realizzato in titanio e protetto da un vetro zaffiro. L’ampio display OLED da 1,43″ presenta una luminosità fino a 2.200 nit e non mancano chicche come il GPS, il supporto eSIM, tanta autonomia e HyperOS, il software della casa cinese (che ha mandato in pensione la MIUI per un sistema unificato). Per saperne di più dai un’occhiata al nostro approfondimento o continua a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi Watch S4 Sport! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartwatch è dotato di un software in versione cinese e – come riportato dallo store – comprende le lingue inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China, con HyperOS (il sistema proprietario di Xiaomi) e il supporto eSIM. Ovviamente abbiamo a che fare con uno store affidabile, che conosciamo bene e che permette di pagare con PayPal (per la massima sicurezza).

Domande frequenti su Xiaomi Watch S4 Sport

Xiaomi Watch S4 Sport è in Italiano? Lo smartwatch è dotato di software cinese e sono presenti le lingue inglese e cinese. Xiaomi Watch S4 Sport supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartwatch supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA.

Xiaomi Watch S4 Sport – Scheda tecnica

dimensioni di 46,9 x 46,9 x 12,6 mm per un peso di 49 grammi

display AMOLED da 1,43″ HD (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 2.200 nit di luminosità

da (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 2.200 nit di luminosità batteria da 586 mAh con ricarica magnetica (fino a 20 giorni di autonomia)

di autonomia) speaker e microfono integrati

32 MB di RAM

32 GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM e certificazione EN13319

e certificazione EN13319 supporto eSIM , Bluetooth 5.2, NFC, sensore di luminosità, GPS

, Bluetooth 5.2, NFC, sensore di luminosità, sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo HyperOS

