La serie di top da gaming di Nubia si arricchisce con due nuovi modelli, con un comparto tecnico rinnovato e il medesimo stile futuristico (ed elegantissimo) dei modelli lanciati a inizio anno. Scopri dove comprare Red Magic 9S Pro e 9S Pro+, subito in sconto con il nostro coupon esclusivo!

Red Magic 9S Pro e 9S Pro+: dove comprare i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition

Crediti: Red Magic

I nuovi top di gamma targati Red Magic sono i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, una versione potenziata del chipset di Qualcomm. Tanta potenza, una fotocamera sotto il display, pulsanti touch laterali e una ventola di raffreddamento integrata (e silenziosa). Per saperne di più dai un’occhiata al nostro approfondimento o continua a leggere per scoprire dove comprare Red Magic 9S Pro e 9S Pro+! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato di RedMagicOS 9 su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue che comprende anche l’italiano. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Ovviamente abbiamo a che fare con uno store affidabile, che conosciamo bene e che permette di pagare con PayPal (per la massima sicurezza).

Domande frequenti su Red Magic 9S Pro e 9S Pro+

Red Magic 9S Pro/Pro+ è in Italiano? Lo smartphone in versione cinese è dotato di software multilingue ed è presente anche l’italiano. Red Magic 9S Pro/Pro+ ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. Red Magic 9S Pro/Pro+ supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone sopporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Red Magic 9S Pro/Pro+? 4G – LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66 – TD-LTE B34/38/39/40/41

5G – n1/n3/n5/n8/n20/n28A/n38/n41/n77/n78

Red Magic 9S Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 164 x 76,4 x 8,9 mm per 229 grammi

Display AMOLED BOE Q9+ da 6,8″ Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel) con densità di 400 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.600 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5

(2.480 x 1.116 pixel) con densità di 400 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.600 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core Kryo (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750 a 1 GHz

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida 80W

con ricarica rapida Impianto di raffreddamento ICE 13.5 da 10.182 mm²

Tripla fotocamera da 50+50+2 MP con Samsung GN5 e OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità

con Samsung GN5 e OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità Fotocamera frontale da 16 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 con Redmagic OS 9.0

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, speaker stereo e ingresso mini-jack

Red Magic 9S Pro+ – Scheda tecnica

Dimensioni di 164 x 76,4 x 8,9 mm per 229 grammi

Display AMOLED BOE Q9+ da 6,8″ Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel) con densità di 400 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.600 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5

(2.480 x 1.116 pixel) con densità di 400 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.600 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core Kryo (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750 a 1 GHz

16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida 165W

con ricarica rapida Impianto di raffreddamento ICE 13.5 da 10.182 mm²

Tripla fotocamera da 50+50+2 MP con Samsung GN5 e OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità

con Samsung GN5 e OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità Fotocamera frontale da 16 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 con Redmagic OS 9.0

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, speaker stereo e ingresso mini-jack

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️