Il robot da piscina Degrii Zima Pro scende al prezzo più basso di sempre per l’Amazon Prime Day!

Il Prime Day di Amazon è finalmente arrivato e tra i tantissimi prodotti in offerta troviamo anche Degrii Zima Pro, il robot wireless per la pulizia della piscina, che raggiunge il suo minimo storico sulla celebre piattaforma di shopping online. Grazie alle nuove offerte, infatti, è possibile risparmiare addirittura 400€ sul prezzo di listino, ma soltanto per un periodo di tempo limitato: affrettatevi!

Degrii Zima Pro a soli 699€: è il prezzo più basso di sempre su Amazon

Crediti: Degrii

Degrii Zima Pro è un robot per la pulizia della piscina che semplifica le operazioni di manutenzione della vasca, mantenendola sempre pulita e pronta per tuffarsi. Grazie all’app per smartphone, infatti, il robot può essere impostato su tre diverse modalità di pulizia, monitorando in tempo reale l’andamento delle operazioni e l’autonomia residua. L’app permette anche il controllo manuale del robot, in modo da direzionarlo direttamente verso la zona che vogliamo pulire.

Questo dispositivo per la pulizia è dotato di navigazione radar a ultrasuoni ed è in grado di identificare automaticamente le piscine di diverse forme e materiali, pianificando anche il percorso ideale per la pulizia. Con una potenza di aspirazione particolarmente elevata, inoltre, Degrii Zima Pro rimuove facilmente qualsiasi traccia di sporco, mantenendo la piscina sempre limpida.

Degrii Zima Pro è in offerta al prezzo più basso mai registrato su Amazon grazie alle offerte del Prime Day: serviranno infatti soltanto 699€ per portare a casa il robot da piscina wireless con spedizione senza costi aggiuntivi!

