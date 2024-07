Dangbei annuncia le offerte del Prime Day: sconti fino a 400€ sui migliori proiettori

Dangbei ha svelato oggi le sue esclusive offerte per il Prime Day di Amazon, con sconti fino a 400€ sui migliori proiettori smart dal 12 al 19 luglio. Grazie a queste nuove offerte sarà possibile approfittare di questi incredibili prezzi ancor prima dell’inizio del Prime Day, in una settimana ricca di sconti e promozioni. Gli utenti potranno approfittare di questa occasione per rinnovare il proprio sistema di intrattenimento, portando a casa le migliori soluzioni Dangbei come il DBOX02 oppure il modello N2 con supporto gimbal.

Dangbei taglia fino a 400 € sui migliori proiettori smart dal 12 al 19 luglio

Crediti: Dangbei

Dangbei DBOX02, per esempio, è il proiettore perfetto per chi ha voglia di un’esperienza cinematografico o una soluzione di intrattenimento versatile direttamente a casa propria. Questo proiettore laser 4K con Google TV e licenza Netflix, vanta una luminosità di 2450 Lumen ISO, offrendo immagini nitide anche in stanze ben illuminate. Le dimensioni della proiezione possono essere personalizzate, da un minimo di 60″ ad un massimo di 200″, mentre il supporto HDR10+ e HLG con tecnologia MEMC consente di avere un’immagine sempre chiara.

Il dispositivo è anche dotato di due altoparlanti da 12W con Dolby Audio e DTS:X, mentre autofocus e correzione trapezoidale in tempo reale consentono di avere immediatamente a disposizione la miglior proiezione possibile. Grazie all’offerta per il Prime Day, Dangbei DBOX02 può essere vostro al prezzo di 1499€: inoltre, un supporto da tavolo dedicato del valore di 139 € può essere aggiunto gratuitamente all’acquisto (disponibile in quantità limitata soltanto per i primi acquisti).

Crediti: Dangbei

Chi invece è alla ricerca di un’esperienza di visione del grande schermo più portatile, la scelta consigliata è sicuramente Dangbei Atom, il proiettore più sottile e leggero mai realizzato dal brand. Il modello Atom, infatti, può essere facilmente inserito e trasportato in valigia, rendendolo perfetto per viaggi di lavoro oppure per l’intrattenimento in vacanza. Il proiettore mette a disposizione una risoluzione Full HD 1080p ed una luminosità di 1200 Lumen ISO, con licenza per Netflix, YouTube e Prime Video.

La proiezione può arrivare fino a 180″, con autofocus e correzione trapezoidale in tempo reale che si assicurano sempre che l’immagine sia nitida e ben visibile. Il dispositivo, inoltre, offre una Chromecast integrata e il controllo vocale tramite Google Assistant. Per il Prime Day, Dangbei Atom potrà essere vostro al prezzo di 759€ invece di 999€, con un paio di occhiali 3D (del valore di 40€) che potranno essere inclusi nell’acquisto senza costi aggiuntivi (disponibile in quantità limitata soltanto per i primi acquisti).

Crediti: Dangbei

Dangbei N2, invece, è la soluzione perfetta per chi vuole trasformare il proprio soffitto in un cinema personale: questo proiettore, infatti, è dotato di un supporto gimbal (incluso nel bundle) che permette di direzionare l’immagine a 210°, arrivando quindi anche a pareti e soffitti senza alcun limite per la sua installazione. Anche in questo caso troviamo la licenza ufficiale per Netflix, YouTube e Prime Video, con una risoluzione nativa Full HD 1080p, una luminosità pari a 400 Lumen ISO e il supporto per i formati HDR10 e HLG.

Questo proiettore è dotato di un sistema operativo semplice e fluido, mentre è presente anche l’adattamento intelligente con autofocus in 3 secondo e correzione automatica della distorsione trapezoidale. Con l’offerta per il Prime Day, Dangbei N2 e il supporto gimbal sono disponibili al prezzo di 339€, con uno sconto del 32% sul prezzo di listino.

