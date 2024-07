CUBOT MAX 5 è il gaming phone dallo stile futuristico, con Dimensity 5G e display a 144 Hz

Negli ultimi mesi abbiamo assistito al debutto di due nuovi modelli della serie rugged del brand, ma l’ultima novità della compagnia cinese cambia le carte in tavola. CUBOT MAX 5 è il nuovo smartphone da gaming 5G dell’azienda, caratterizzato da uno stile futuristico ed elegante che strizza l’occhio ai gamer più esigenti e agli appassionati del mondo tech. Il lancio è fissato per il 22 luglio, ma nel frattempo possiamo già dare un’occhiata a quello che ci aspetta.

CUBOT MAX 5 è l’ultima novità del brand: uno smartphone da gaming 5G dallo stile iconico e caratteristiche al top

Crediti: CUBOT

Il design del nuovo arrivato di CUBOT si distacca completamente dai recenti KingKong X e KingKong Ace 3: le linee aggressive dei due smartphone rugged vengono messe da parte in favore di un formato da telefono classico, ma con una cover posteriore impreziosita da elementi che donano un tocco futuristico al dispositivo. Il cuore di CUBOT MAX 5 è il chipset Dimensity 8200 di MediaTek, soluzione realizzata a 4 nm e dotata di una frequenza massima di 3,1 GHz. Un telefono potente e fluido che non si fa mancare nulla, nemmeno uno schermo che strizza l’occhio alla fascia alta grazie ad un pannello da 6,95″ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Crediti: CUBOT

Uno smartphone da gaming non può mancare di un display con un refresh rate avanzato, per non perdere nemmeno un fotogramma. CUBOT MAX 5 è perfetto per il gaming, lo streaming video e un’esperienza multitasking sempre scattante. Tra le caratteristiche imperdibili troviamo una fotocamera con sensore principale da 100 MP, accompagnata da una selfie camera da 32 MP per foto vivide anche in situazioni poco illuminate e autoscatti impeccabili (anche grazie alla funzione Ritratto con auto-tracking).

Il nuovo CUBOT MAX 5 sarà in vendita dal 22 luglio e ovviamente non mancherà un’offerta dedicata; nel frattempo è possibile partecipare ad un’iniziativa promozionale tramite questa pagina dello store ufficiale (per provare a mettere le mani sull’ultimo gaming phone del brand)!

