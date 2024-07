CUBOT KingKong X 5G è il rugged ogni avventura, con una super batteria e fotocamera da 100 MP

Dopo l’annuncio del modello ACE 3 è già tempo di dare il benvenuto ad un nuovo rugged phone del brand. Si tratta di CUBOT KingKong X 5G, uno smartphone ultra-resistente disegnato per gli utenti più avventurosi e amanti dell’esplorazione, ma anche per tutti quelli in cerca di un dispositivo pensato per durare ed offrire performance di tutto rispetto. Ecco che cosa aspettarci dal nuovo terminale, in arrivo il 23 luglio!

Crediti: CUBOT

Con CUBOT KingKong X 5G, l’azienda continua sulla scia dei rugged phone con display posteriore, stavolta con un design ridisegnato. Il classico pannello circolare cede il posto ad uno squadrato, ideale per visualizzare al meglio tutti i dettagli (come l’orario e la data, i controlli della musica e tanto altro ancora). Il pannello secondario è un’unità touch da 1,85″ ed è utile anche per scattarsi dei selfie utilizzando la fotocamera principale. Ovviamente il nuovo KingKong è un rugged phone pensato per resistere a polvere, acqua, urti, cadute e temperature estreme: parliamo di un dispositivo con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, quindi perfetto per qualsiasi situazione “rischiosa”. Al mare, in montagna, durante una sessione di allenamento e non solo!

Il dispositivo è mosso dal chipset MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm, in grado di offrire performance di tutto rispetto (fino a 2,6 GHz) e dotato del supporto alla connettività 5G. Oltre ad essere un rugged potente ed affidabile, abbiamo a che fare anche con un battery phone: la super batteria da 10.200 mAh con ricarica rapida da 33W garantisce un’autonomia al top. Infine non poteva mancare un comparto fotografico pensato per immortalare ogni momento passato in mezzo alla natura, con un sensore principale da 100 MP ed una selfie camera da 32 MP: il dispositivo supporta la modalità notturna, l’HDR, la registrazione di video in 4K, la Beauty Mode e non solo.

CUBOT KingKong X 5G sarà lanciato in 23 luglio: di certo non mancherà un’offerta dedicata, ma nel frattempo potete provare ad accaparrarvi un’unità grazie all’iniziativa promozionale lanciata tramite il sito ufficiale (basta visitare questa pagina).

