CUBOT KingKong X: il rugged 5G più completo ed economico sta per arrivare!

Il mese di luglio è tutto all’insegna dei rugged phone di CUBOT: il modello ACE 3 non la sola novità in arrivo, ma c’è spazio anche per altre sorprese. In questo caso si sale di livello con un mid-range votato al 5G, ma sempre ad un prezzo sbalorditivo: CUBOT KingKong X si presenta con un buon comparto tecnico, connettività mobile di ultima generazione ed un’offerta lancio davvero imperdibile. L’appuntamento è fissato per il 22 luglio su AliExpress ma c’è molto di più!

CUBOT KingKong X 5G pronto al debutto su AliExpress: sarà in offerta lancio ad un prezzo top, insieme ad altri sconti

Crediti: CUBOT

Ultra-resistente, con tanta autonomia e un modem 5G per una connessione mobile veloce e stabile: CUBOT KingKong X non si fa mancare niente, compreso un pratico schermo secondario posizionato sulla back cover. Il retro del dispositivo ospita un display da 1,85″ che permette di accedere rapidamente a controlli, notifiche ed altre funzioni del telefono. Tutto questo senza compromettere la sua natura rugged, dato che parliamo di un terminale resistente a urti, cadute, graffi, immersioni in acqua e temperature estreme, certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H. A queste caratteristiche si aggiunge anche una gradita aggiunta: KingKong X è anche un utile battery phone, vista la presenza di un’impressionante unità da 10.200 mAh con tanto di ricarica rapida da 33W. Le performance sono affidate al Dimensity 7050 di MediaTek, chipset che non fa una piega.

Crediti: CUBOT

L’alleato perfetto per le tue vacanze estive: in spiaggia, in montagna, durante le gite fuori porta e le escursioni. Resistente, equipaggiato con una super batteria e anche in grado di immortalare al meglio le tue avventure, con una fotocamera da 100 MP ed una selfie camera da 32 MP; video in 4K, modalità bellezza per gli autoscatti, foto notturne, miglioramenti cromatici grazie all’HDR e non solo.

Crediti: CUBOT

Il nuovo CUBOT KingKong X 5G sarà lanciato a livello globale tra pochi giorni: il rugged debutterà il 22 luglio su AliExpress, subito in offerta lancio ad un prezzo speciale. Nel periodo dal 22 al 24 luglio potrà essere acquistato a 182,9$, con la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo tramite il coupon KKXSBD (valido solo per i primi 300 ordini): utilizzando il codice, il prezzo sarà di 172,9$. Un dispositivo decisamente appetibile viste le caratteristiche, il supporto al 5G e l’offerta lancio!

Ma le occasioni non finiscono qui: CUBOT annuncia i saldi Top Brand Day attivi proprio dal 22 al 24 luglio, con sconti fino all’80% su tantissimi prodotti del brand. Durante l’evento sarà possibile mettere le mani sui migliori rugged e budget phone della compagnia (e non solo), a prezzi stracciati!

