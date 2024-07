KingKong ACE 3 è in arrivo con le offerte CUBOT su AliExpress, con sconti fino all’80%

Il nuovo rugged phone per gli amanti dell’avventura e delle attività outdoor sta arrivando: il lancio di CUBOT KingKong ACE 3 è fissato per il 22 luglio e non sarà l’unica novità in arriva per la compagnia cinese. Oltre all’uscita del nuovo telefono ultra-resistente partirà anche la campagna Top Brand Day su AliExpress, con tante occasioni per risparmiare sul meglio della linea del brand!

CUBOT KingKong ACE 3 è a un passo dall’uscita e insieme al nuovo rugged ci saranno anche le offerte su AliExpress!

Crediti: CUBOT

Progettato per gli utenti più sportivi ed avventurosi, CUBOT KingKong ACE 3 è un rugged phone che combina un design ultra-slip (per la categoria) con un corpo super resistente. Il dispositivo è dotato di certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H ed è in grado di resistete a polvere, urti, cadute, acqua e temperature estreme. Insomma, è l’alleato da avere con sé in ogni occasione e durante ogni avventura in mezzo alla natura.

Ma il nuovo smartphone targato CUBOT non è soltanto un dispositivo votato alla resistenza, ma ha anche tante altre carte da giocare. Per prima cosa si tratta di un modello performance, equipaggiato con il chipset Helio G88 di MediaTek: la giusta soluzione per garantire un rapporto qualità/prezzo conveniente, anche grazie all’utilizzo di 8 GB di RAM (espandibili fino a 32 GB tramite Virtual RAM), per un’esperienza fluida in multitasking e buone capacità nel gaming. Ovviamente non poteva mancare una batteria capiente (da 5.100 mAh): un’unità che consente di mantenere uno spessore sottile (per la categoria rugged, ricordiamo), senza rinunce lato autonomia.

Crediti: CUBOT

Il telefono monta una fotocamera da 100 MP, l’ideale per immortalare paesaggi e dettagli delle tue gite fuori porta; inoltre il dispositivo presenta una pratico schermo posteriore, utile per visualizzare notifiche, controlli musicali e altro, utilizzabile anche per scattarsi selfie con la fotocamera principale (guardando il risultato in tempo reale sul display posizionato sulla scocca). Infine non mancano Android 14, il GPS, l’NFC per i pagamenti ed un lettore d’impronte digitali (laterale).

Crediti: CUBOT

Per festeggiare l’uscita del nuovo rugged, CUBOT KingKong ACE 3 sarà in promozione al prezzo speciale di 139,9$ su AliExpress (dal 22 luglio), con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto di 10$ utilizzando il coupon “KKACE3SBD” (valido solo per i primi 200 utenti); in questo modo il prezzo finale sarà di soli 129,9$, una cifra decisamente ghiotta per un modello ultra-resistente e dotato di uno schermo secondario posteriore. Come anticipato anche in apertura, le novità non finiscono qui: lo stesso giorno partirà anche la promo CUBOT Top Brand Day su AliExpress, con sconti fino all’80% su tanti prodotti della compagnia. Dai un’occhiata alla pagina dell’evento per non perdere nessuna occasione: la promozione durerà dal 22 al 24 luglio.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️