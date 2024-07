Spendi e risparmia con eBay: puoi ricevere fino a 70€ di sconto con il nuovo COUPON!

Ogni mese eBay mette a disposizione degli utenti uno o più coupon da utilizzare per risparmiare: il primo codice di luglio è disponibile da ora e permette di ottenere uno sconto fino a 70€, in base alla spesa effettuata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa e come fare per sfruttare al massimo il coupon del momento (valido fino alla metà del mese).

Arriva il Coupon eBay di Luglio: come funziona la nuova promozione e come fare per risparmiare

Come anticipato poco sopra, il nuovo Coupon eBay è utilizzabile fino alle 23:59 del 14 luglio: durante questo periodo basta accedere alla pagina della promozione e scegliere uno o più prodotti. Potrai risparmiare fino a 35€ in base alla spesa effettuata: ecco le varie soglie di prezzo da superare.

Spesa da 50€ a 149€ : buono sconto di 5€ tramite coupon in fase di checkout

: tramite coupon in fase di checkout Spesa da 150€ a 299€ : buono sconto di 10€ tramite coupon in fase di checkout

: tramite coupon in fase di checkout Spesa da 300€ a 449€ : buono sconto di 15€ tramite coupon in fase di checkout

: tramite coupon in fase di checkout Spesa da 450€ a 599€ : buono sconto di 25€ tramite coupon in fase di checkout

: tramite coupon in fase di checkout Spesa da 600€ in su: buono sconto di 35€ tramite coupon in fase di checkout

Gli utenti più esperti sanno già come funzionano i coupon mensili di eBay: in questo caso il codice può essere utilizzato fino a 2 volte per account, ovviamente in due ordini differenti. Quindi, sfruttando al massimo il coupon è possibile risparmiare un totale di 70€! Non perdere l’occasione: i prodotti in sconto sono davvero tanti tra articoli per casa e giardino, smartphone, smartwatch, informatica, climatizzatori e perfino ricondizionati! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Coupon eBay | Luglio 2024 🔹 Sconto MAX 35€

🔹 MAX 2 utilizzo per utente

🔹 Termina il 14 Luglio alle ore 23:59 More Less Fino a 70€ di sconto

Ecco un riepilogo della promo di eBay

il codice da utilizzare è “ PSPRLUG24 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il coupon è valido su varie fasce di prezzo ;

; il coupon ha una valore che aumenta in base alla spesa ;

; lo sconto massimo per utilizzo è di 35€ ;

; 2 utilizzi per ogni utente

quindi lo sconto massimo totale è 70€ ;

; la promozione termina il 14 luglio 2024 (ore 23:59).

