Computer down, aerei a terra e altri problemi: si tratta di un cyberattacco? | 19 Luglio

In queste ore è spuntata la voce in merito ad un possibile cyberattacco ai danni di Microsoft: i sistemi della compagnia stanno avendo problemi in tutto il mondo con computer down, voli aerei bloccati, interruzioni della piattaforma di scambi della Borda di Londra e tanti altri eventi di questo tipo. Tuttavia non si tratterebbe di un attacco informatico, bensì di un malfunzionamento (e sarebbe già in atto una risoluzione del problema, che è stato prontamente individuato).

Computer down in tutto il mondo, ma non è un cyberattacco: che cosa sta succedendo alle piattaforme di Microsoft

Il software Microsoft Azure – si tratta della piattaforma di cloud computing per la gestione di applicazioni e servizi – sta avendo problemi già dalla scorsa notte. Si tratta di un sistema informatico utilizzato su scala globale e ovviamente non sono mancati disservizi gravi. I principali di cui si legge ovunque riguardano i voli aerei, con numerose cancellazioni e ritardi presso le principali compagnie (tra quelle colpite abbiamo, ad esempi, United Airlines e l’aeroporto di Sydney). Come si osserva anche su Downdetector, le segnalazioni riguardano una moltitudine di servizi differenti: non solo compagnie aeree ma anche operatori telefonici, VISA, Sky e tanti altri ancora. Inoltre le segnalazioni arrivano da diversi paesi (tra cui USA , Germania, Olanda, Spagna), per non parlare dei PC e server down in tutto il mondo, con tanto di “Blue Screen of Death”. Addirittura si sono riscontrati problemi anche al celebre numero per le emergenze USA (il 911).

Inizialmente si è subito pensato ad un cyberattacco contro i sistemi Microsoft, ma la cosa è stata prontamente smentita: in realtà si tratta di un bug di un aggiornamento rilasciato da CrowdStrike, nota azienda di cybersicurezza. Ciò sta ovviamente provocando danni su larga scala ma gli ingegneri di CrowdStrike avrebbero già individuato il problema e bloccato l’aggiornamento incriminato, fornendo anche una risoluzione manuale per chi è già stato colpito (come si evince anche dai numerosi post in questo Megathread di Reddit).

Microsoft ha fanno sapere che i servizi cloud sono stati ripristinati anche se c’è la possibilità di incorrere ancora in qualche problema con i servizi Azure e quelli legati alla piattaforma Microsoft 356.

