Apple lancia iOS 18 Public Beta: come installarla subito

Dopo ben tre versioni dedicate agli sviluppatori, Apple apre oggi la beta di iOS 18 anche ai test pubblici, grazie alla prima Public Beta. Questa nuova versione di prova dell’aggiornamento del sistema operativo di iPhone offre una maggiore stabilità rispetto alle edizioni pubblicate nel canale Developer Beta, in modo che anche gli utenti meno avvezzi a bug e problemi possano testare le novità di iOS 18.

iOS 18 Public Beta disponibile da oggi: Apple allarga i test del nuovo OS

iOS 18 Public Beta 1 offre le medesime caratteristiche di iOS 18 Beta 3, ma in una versione rivista per garantire una maggiore stabilità del sistema operativo mobile per iPhone. Per provare in anteprima le novità del nuovo OS bisogna essere iscritti al Beta Program di Apple e seguire la pratica procedura che trovate descritta nel dettaglio qui sotto.

Effettuate l’iscrizione al Beta Program di Apple tramite il sito ufficiale (se non lo avete già fatto) Aprite l’app Impostazioni sul vostro iPhone Recatevi al menu “Generali > Aggiornamento software” Dalla voce “Aggiornamenti Beta” selezionate “iOS 18 Public Beta” Proseguite con il download e l’installazione dell’aggiornamento

Selezionando il canale “iOS 18 Public Beta” si riceveranno aggiornamenti con meno frequenza, ma quando arriveranno metteranno a disposizione le ultime novità del sistema operativo con una minore possibilità di incontrare problematiche e bug.

