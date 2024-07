Samsung Galaxy S24 Ultra di nuovo in sconto: in offerta lampo + Coupon 100€ su Amazon!

Uno dei migliori top di gamma dell’anno al miglior prezzo di sempre: Samsung Galaxy S24 Ultra scende al minimo grazie alla promozione targata Amazon. Il prezzo è comprensivo dell’iniziativa cashback di Samsung, che ti permette di risparmiare su tanti dispositivi del brand: ecco tutti i dettagli e come fare per mettere le mani sul tuo nuovo top di gamma, ad un prezzo super!

Samsung Galaxy S24 Ultra scende al miglior prezzo del momento: ecco come fare per risparmiare

L’ultimo flagship premium della serie S è un dispositivo potente e completo, dotato del classico stile inconfondibile dei modelli Ultra, una grande attenzione al comparto fotografico e le funzionalità Galaxy AI. Samsung Galaxy S24 Ultra è la scelta di chi cerca il massimo: ricordiamo che il telefono arriva con un pennino incluso, utilissimo sia per un’utenza business che nell’uso quotidiano. Bello, elegante e resistente, S24 Ultra è dotato di una scocca in titanio ed uno schermo piatto AMOLED da 6,8″. Se vuoi saperne di più dai un’occhiata alla nostra recensione!

Crediti: Samsung

La migliore occasione per mettere le mani su Samsung Galaxy S24 Ultra arriva da Amazon: il top di gamma è in offerta a soli 999€ (12/256 GB), ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Per ottenere il prezzo indicato basta accedere alla pagina del prodotto e mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 100€”. Si tratta di un’occasione limitata che potrebbe terminare in qualsiasi momento, quindi affrettati se sei interessato! Inoltre ti segnaliamo che anche Galaxy 24 è in promo ad un prezzo assurdo (521€), un’altra offerta da cogliere subito! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

⭐️