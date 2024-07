Massima stabilità e WiFi 6, con il router da gaming Xiaomi Redmi

Durante il lancio di Redmi K50 Gaming Edition (n’è passata di acqua sotto i ponti), Xiaomi annunciò anche il debutto di un altro prodotto pensato per i gamer più esigenti. Redmi AX5400 è stato il primo router da gaming della costola della casa cinese: un dispositivo pensato per fornire una migliore esperienza di gioco, sia su PC che da mobile. Scopri quali sono le migliori occasioni per acquistarlo, in offerta lampo o con codice sconto!

Il design del Router AX5400 richiama molto le linee del già citato Redmi K50 Gaming, e non è un caso: oltre ad essere stati presentati allo stesso evento, entrambi i prodotti sono stati ideati appositamente per il medesimo scopo, ovvero offrire all’utente un’esperienza di gioco avanzata. Esattamente come il modello precedente, il Redmi Router AX3000, è dotato di chipset Qualcomm ed è abilitato per il Wi-Fi 6.

Tuttavia, la nuova incarnazione offre una porta Ethernet 2.5G che può essere utilizzata appositamente per i giochi o per i plug-in dei dispositivi NAS esterni. Il Router AX5400 è capace di adattarsi alla velocità della fibra dell’operatore cui si appoggia e supporta la rete Mesh ibrida, favorendo la copertura totale se si utilizzano più router; a tal proposito è dotato inoltre di 6 FEM indipendenti ad alte prestazioni, fungendo da amplificatori di segnale.

Il chipset è una soluzione dual core a 64-bit con una CPU da 1,0 GHz insieme ad una NPU indipendente sempre da 1,0 GHz. La particolarità aggiuntiva che strizza l’occhio agli utenti Xiaomi e Redmi è che può riconoscere automaticamente gli smartphone dell’azienda per consentire una modalità a bassa latenza fino al 20%. Presenti all’appello una serie di luci LED RGB regolabili, per un effetto ambient di tutto rispetto.

