Ninkear N14 Pro con i5 12° Gen e 16/512 GB SSD, a meno di 430€: completo ed economico!

Un portatile economico ma con un buon comparto tecnico, tanta RAM, archiviazione SSD e stile da vendere: questo è Ninkear N14 Pro, una delle soluzioni budget del brand cinese, ora disponibile con codice sconto ad un prezzo super vantaggioso. E con la spedizione gratis dall’Europa è ancora più conveniente: risparmi e ricevi il tuo nuovo PC in tempi rapidi!

Codice sconto Ninkear N14 Pro: risparmia con questa nuova offerta su Banggood

Dotato dell’ultimo sistema operativo di Microsoft (Windows 11), Ninkear N14 Pro è un notebook compatto e leggero, con un’elegante scocca metallica ed uno schermo da 14,1″ di diagonale (Full HD e in 16:9). Il terminale è disponibile nella versione con processore Intel Core i5 di 12° Gen (i5-12450H) con grafica integrata Intel UHD, accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Non mancano una tastiera di dimensioni standard, una fotocamera HD per le videochiamate, tanta autonomia (fino a 8 ore di utilizzo). Per scoprire tutti i segreti di questo laptop date un’occhiata alla nostra recensione!

Crediti: Ninkear

Il portatile Ninkear N14 Pro scende a soli 427€ con il nuovo codice sconto di Banggood (“BG994331“): un prezzo davvero allettante per una soluzione budget ma in grado di offrire un buon comparto tecnico. Inoltre è presente anche la spedizione dall’Europa, completamente gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

