La torcia multiuso Xiaomi NEXTOOL è il gadget 6 in 1 da avere sempre con te

Il periodo delle passeggiate e delle escursioni, anche notturne, è ormai giunto (bel tempo e vacanze non significa solo “mare”), ma è necessario avere gli accessori giusti per effettuarle in tutta sicurezza. Quindi, un gadget come la torcia multiuso 6 in 1 NEXTOOL Flashlight da Xiaomi YouPin potrebbe essere l’ideale: si tratta di un gadget che punta alla sicurezza, con 6 accessori in un solo prodotto ed un prezzo super in offerta lampo (e l’immancabile spedizione EU)!

NEXTOOL Flashlight 6 in 1 da Xiaomi Youpin: la torcia multiuso torna in offerta lampo

Crediti: Xiaomi

Presentata inizialmente solo in Cina, la torcia multiuso NEXTOOL Flashlight è stata lanciata sulla solita piattaforma Xiaomi YouPin ma è arrivata anche nelle mani di noi occidentali (per fortuna). Guardando alle sue specifiche, abbiamo una luminosità di ben 1.000 lumen, regolabile in tre modalità, ma non solo. Questo perché la torcia permette di utilizzare una parte di sé come lampeggiante a 200 lumen, ma anche di creare un segnale acustico dai 90 ai 110 dB, oltre a emanare luce rossa, ideale per la notte.

Crediti: Xiaomi

Essa è inoltre resistente alla pioggia e gli spruzzi d’acqua con certificazione IPX4, mentre la sua batteria è un’unità da 2.600 mAh, che garantisce molte ore di utilizzo. Molto comodo poi il magnete posto sulla parte superiore, così da poterla attaccare ovunque serva. Molto ampio il raggio di luminosità, visto che a modalità massima arriva fino a 240 metri. Per fare una breve panoramica si tratta di un gadget 6 in 1 che può essere utilizzato come torcia LED, come luce di sicurezza, da campeggio e da lavoro (grazie al LED laterale), come allarme SOS lampeggiante, come allarme acustico e come power bank.

Crediti: Xiaomi

La torcia multiuso NEXTOOL da Xiaomi YouPin è in offerta lampo su Banggood a soli 22€, ovviamente con spedizione gratis (per il massimo risparmio). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le