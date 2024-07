LAOTIE Ti30 Landbreaker è il monopattino steampunk adatto a tutte le strade

Se avete sempre desiderato muovervi su un monopattino che non avesse problemi di tenuta stradale o autonomia, LAOTIE Ti30 Landbreaker è esattamente il mezzo elettrico che fa per voi. Oggi, grazie ad un coupon, è possibile risparmiare sull’acquisto da Banggood.

Design aggressivo, pneumatici pronti a tutto e sistema di allarme: questo è LAOTIE Ti30 Landbreaker

LAOTIE Ti30 Landbreaker è dotato di un doppio motore da 5600 W che può raggiungere una velocità massima di 85 km/h con un’autonomia di ben 140 km. Il sistema di tripla frenata consente uno stop agevole anche a velocità più sostenute, con pneumatici da 11″ adatti ad ogni tipo di strada. Questo monopattino è dotato anche di sistema antifurto con telecomando, per bloccare o spegnere in automatico il mezzo quando ci allontaniamo troppo. Il display a colori posizionato sul manicotto destro, inoltre, fornisce ogni tipo di informazioni utile alla navigazione.

Il monopattino elettrico LAOTIE Ti30 Landbreaker è disponibile su Banggood al prezzo di 1.049€, in offerta lampo e con tutta la praticità della spedizione dall’Europa, completamente gratuita. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

