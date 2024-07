Il cinema direttamente a casa tua con Formovie Xming PageOne: oggi a meno di 310€

I proiettori sono sempre più popolari tra gli appassionati di cinema che amano avere in casa propria una piccola sala dedicata unicamente alla visione di film e serie TV. Se anche voi non vedete l’ora di adibire una stanza a cinema personale, con il codice sconto di oggi di Banggood potrete risparmiare davvero tanto sull’acquisto di un nuovo proiettore Formovie Xming PageOne!

Risoluzione Full HD, proiezione fino a 120″ e Google TV: questo è Formovie Xming PageOne

Formovie Xming PageOne è un proiettore dotato di una lente True CVIA da 500 Lumen in grado di proiettare un’immagine in risoluzione nativa Full HD (1920 x 1080 pixel) fino ad una dimensione di 120″. Il design di questo dispositivo si sviluppa in verticale per accomodare al meglio anche il sistema audio realizzato in collaborazione con Boston Acoustics che offre il supporto per Dolby Audio.

Questo proiettore è dotato di una CPU MediaTek MT9630, affiancata da ben 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione interna, con il supporto per il Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo, in questo caso, è Google TV, mentre la lente supporta sia il focus che la correzione trapezoidale automatica. In confezione è già incluso anche il telecomando, per controllare a distanza il dispositivo e godersi senza problemi la visione dei contenuti.

Formovie Xming PageOne è disponibile oggi al prezzo di 308.94€ grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dall’Europa e in questo caso è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️