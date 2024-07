Goditi film e sport anche all’aperto con il proiettore FENGMI Dice: Full HD con Android TV a prezzo super

In questa estate ricca di eventi sportivi e nuovi film da vedere, potersi godere i propri contenuti multimediali preferiti anche all’aperto ha un sapore ancora più dolce. Se anche voi non vedete l’ora di creare un cinema personale direttamente a casa vostra o ancor meglio nel vostro giardino, non potete assolutamente perdervi l’offerta di oggi di Banggood per FENGMI Dice, che scende ad un prezzo davvero interessante!

FENGMI Dice è ancora più economico grazie al codice sconto di Banggood

Crediti: FENGMI

FENGMI Dice è un proiettore portatile con lente in grado di proiettare un’immagine un risoluzione Full HD nativa (1920 x 1080 pixel) con una luminosità di 700 ANSI Lumen. Ad impreziosire la visione dei contenuti video troviamo il sistema operativo Android TV con Google Assistant, che mette a disposizione l’accesso al Play Store per scaricare tutte le app compatibili come Netflix, Disney+, Prime Video e Apple TV.

La lente mette a disposizione anche le funzioni di auto-focus, correzione trapezoidale e certificazione HDR10, mentre il proiettore offre anche il supporto per il collegamento dei dispositivi tramite Bluetooth. La batteria integrata da 16.000 mAh, inoltre, garantisce un’ottima autonomia consentendo di vedere anche all’esterno (e senza collegamento alla rete elettrica) i propri film preferiti.

FENGMI Dice oggi è disponibile al prezzo di 406.52€ grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dall’EUROPA ed è totalmente gratuita.

