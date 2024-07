DOOGEE T20 Mini Pro scende a 120€: compatto con 4G, Widevine L1 e Android 13!

Cerchi il tablet perfetto per l’estate? Un dispositivo da portare in vacanza per guardare le tue serie TV preferite in spiaggia e leggere e-book sotto l’ombrellone? L’occasione del momento arriva da Banggood: il tablet DOOGEE T20 Mini Pro è in offerta lampo ad un prezzo imperdibile!

DOOGEE T20 Mini Pro con 4G, Widevine L1, Android 13, GPS e dimensioni compatte: il tablet dell’estate ha un prezzo super economico

Crediti: DOOGEE

Con DOOGEE T20 Mini Pro puoi partire per le vacanze senza troppi pensieri: si tratta infatti di un tablet compatto ma utilissimo grazie alla certificazione Widevine L1 (per Netflix in alta definizione), alla connettività 4G LTE e ad Android 13, per prestazioni fluide e scattanti. Il prezzo è di soli 120€ grazie all’offerta lampo targata Banggood (e disponibile solo per un periodo limitato di tempo)!

Dimensioni di 202,5 x 125,8 x 7,4 mm per 316 grammi

Display LCD IPS da 8,4″ Full HD+ (1.920 x 1.200 pixel) in 16:10 con 270 PPI e luminosità di picco di 350 nit

Sblocco facciale 2D

raffreddamento passivo

SoC Unisoc T606 a 12 nm TSMC

CPU octa-core (2 x 1,6 GHz A75 + 6 x 1,6 GHz A55)

GPU Mali-G57 MP1

8 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di memoria espandibile tramite microSD

batteria da 5.060 mAh con ricarica da 10W e ricarica inversa

Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, Type-C, mini jack cuffie da 3,5 mm, Widevine L1, Speaker stereo

fotocamera da 13 MP

selfie camera da 5 MP

sistema operativo Android 13 con HyperOS

