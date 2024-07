Creality K1 con AI Camera è la stampante 3D senza compromessi: oggi a meno di metà prezzo!

In poco tempo quello della stampa 3D si è trasformato in un hobby per pochi in una vera e propria opportunità di creare qualsiasi cosa in pochissimo tempo. L’abbassamento dei prezzi ha sicuramente contribuito ed oggi è possibile portare a casa un modello top di gamma ad un costo incredibilmente basso: Creality K1 con AI Camera, infatti, è disponibile oggi in sconto su Geekbuying!

Creality K1 per controllare l’avanzamento della stampa in modo smart in sconto su Geekbuying

Crediti: Creality

Creality K1 è una stampante 3D a filamento in grado di raggiungere una incredibile velocità di 600 mm/s, con un’area di lavoro pari a 22 x 22 centimetri. Il design è stiloso ed elegante, mettendo a disposizione anche una chiusura che evita che la polvere possa depositarsi sul letto di stampa e rovinare la creazione in 3D. Il sistema di raffreddamento è affidato ad una doppia ventola che tiene basse le temperature per evitare il surriscaldamento del dispositivo.

La stampante può essere controllata direttamente dal display touch screen posizionato alla base del dispositivo, ma i neofiti possono approfittare della connessione Wi-Fi per usufruire dell’app Creality Print e Creality Cloud. Questo bundle, inoltre, include anche una AI Camera per controllare l’avanzamento della stampa 3D in modo intelligente, e capire immediatamente se si stanno ottenendo buoni risultati o meno.

Creality K1 con AI Camera è disponibile oggi al prezzo di 375€ grazie al codice sconto di Geekbuying. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dall’EUROPA ed è completamente gratuita.

