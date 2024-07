iPhone 13 al miglior prezzo su Amazon: è lo smartphone più desiderato del momento!

Non sempre l’ultimo modello di uno smartphone è quello più ambito da tutti, ma in molte occasione gli utenti tendono immediatamente a far proprio il modello precedente a prezzi vantaggiosi. Questo è proprio il caso di iPhone 13 che, con la presentazione delle serie 14 e 15, è rapidamente schizzato in cima alle preferenze di chi preferisce risparmiare senza però privarsi di un dispositivo di primissimo livello. Grazie all’offerta presente oggi su Amazon, anche voi potrete portare a casa un iPhone 13 ad un prezzo davvero eccezionale!

iPhone 13 a soli 539€: un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

Crediti: Apple

iPhone 13 è dotato di un display Super Retina XDR da 6.1″, con un design iconico che viene riproposto ancora oggi da Apple per i modelli della serie 15. Alimentato dal chip A15 Bionic, questo smartphone fa del comparto fotografico uno dei suoi punti di forza, grazie ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12 MP con grandangolo e ultra-grandangolo ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12 MP in grado di registrare anche in 4K HDR.

Questo smartphone firmato Apple garantisce fino a 19 ore di riproduzione video con una sola carica, mentre è adatto anche a videogiochi grazie alla potenza del chip A15 Bionic. Ovviamente non manca il 5G e il supporto alle versione di iOS più recenti: questo smartphone infatti può essere aggiornato ad iOS 17 e supporterà anche il nuovissimo iOS 18 in arrivo a settembre.

iPhone 13 in configurazione da 128 GB è disponibile adesso su Amazon al prezzo di 539€ con spedizione gratis Amazon Prime.

