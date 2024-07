Questo mouse da gaming con luci RGB e base di ricarica è un affare a 35€

L’occasione del giorno arriva da Banggood, con un dispositivo adatto ai PC gamer in cerca di un mouse economico ma in grado di dare grandi soddisfazioni. AJAZZ AJ139 Max è un mouse da gaming (e da produttività) dotato di luci LED, buone performance ed una pratica base di ricarica: il prezzo è decisamente allettante grazie al codice sconto di Banggood!

Codice sconto AJAZZ AJ139 Max: un mouse da gaming economico ma completo, imperdibile a questo prezzo!

Crediti: AJAZZ

Utilizzando il codice sconto “BGRJU7AJM“, il prezzo di AJAZZ AJ139 Max scende a soli 34,9€: si tratta di una cifra da non sottovalutare viste le caratteristiche del mouse, una soluzione da gaming e da produttività dall’estetica accattivante e non solo. Il design è fine ed elegante, con un corpo monocromatico (Black o White), un peso di soli 58 grammi ed una striscia LED RGB; sono presenti due pulsanti laterali (in totale ne sono sei) e quindi non è adatto per chi cerca un mouse con un elevato numero di tasti programmabili.

Crediti: AJAZZ

A bordo c’è una batteria da 300 mAh, per un’autonomia di circa 64 ore; grazie alla basetta inclusa non avrete mai problemi dato che il mouse può essere riposto tranquillamente su questa. La base è dotata di luci LED RGB, per un tocco di stile aggiuntivo. Il dispositivo è compatibile con Windows e Mac e può essere collegato tramite Type-C, Bluetooth oppure con lo switch USB in dotazione. Infine è possibile personalizzare i DPI in un range da 400 a 3.200 ed è presente anche la modalità Ultra High a 26.000 DPI. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

