CMF by Nothing presenta Watch Pro 2 e Buds Pro 2: innovazione e stile per smartwatch e cuffie

In occasione della presentazione di Phone 1, CMF ha svelato finalmente anche i nuovi accessori che accompagneranno il primo smartphone della compagnia. Con i nuovi Watch Pro 2 e Buds Pro 2, il brand di Carl Pei prova nuovamente a proporre innovazione e stile ad un prezzo davvero incredibile, alzando anche qui l’asticella della personalizzazione, ma in questo caso per lo smartwatch.

CMF Watch Pro 2 e Buds Pro 2 ufficiali in Italia: subito disponibili su Amazon

CMF Watch Pro 2 è uno smartwatch che per la prima volta propone una ghiera intercambiabile, con un design versatile ed elegante. Il display AMOLED da 1.32″ supporta la funzione Always-On e può essere personalizzato con oltre 100 watchface, in modo da rendere davvero proprio il dispositivo. La sensoristica messa a disposizione permette di monitorare oltre 120 attività sportive, oltre a tener traccia in modo continuo di frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂) e livelli di stress.

Grazie a speaker e microfono integrati, gli utenti possono effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch, oltre a controllare la musica e le notifiche in arrivo sullo smartphone. Il dispositivo è certificato IP68, quindi resistente ad acqua e polvere, ed è dotato di una batteria in grado di fornire un’autonomia di 11 giorni.

CMF Buds Pro 2, invece, sono cuffie TWS progettate per essere controllate direttamente dalla custodia grazie al nuovo Smart Dial personalizzabile. Queste cuffie sono dotate di driver da 11 millimetri con tweeter da 6 millimetri, con certificazione Hi-Res LDAC e Dirac Opteo per fornire un suono HiFi coinvolgente e vibrante. Le TWS, inoltre, sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 50 dB e ben 6 microfoni HD con tecnologia Clear Voice 2.0 e Wind-Noise Reduction 2.0 per chiamate sempre pulite. In questo caso l’autonomia è di ben 43 ore, con una ricarica rapida che in appena 10 minuti fornisce ben 7 ore di riproduzione.

CMF Watch Pro 2 è disponibile al prezzo di 69€, con set lunetta + cinturino a 19€. Le CMF Buds Pro 2, invece, vengono proposte a 59€. Entrambi i prodotti sono disponibile su Amazon e sul sito ufficiale in pre-ordine da oggi, mentre la vendita libera inizierà il 12 luglio.

