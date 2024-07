CMF Phone 1 è facile da riparare? Arriva la risposta dai video teardown

Prima di essere presentato, in molti si aspettavano che CMF Phone 1 riportasse in auge la riparabilità degli smartphone, aspetto ormai caduto in disuso con l’avvento dei design unibody. Un tempo bastava aprire la scocca del telefono per avere accesso alle sue componenti interni, mentre oggi vetro e metallo la fanno da padroni, rendendo questa operazione molto più difficoltosa.

Quanto è facile riparare CMF Phone 1? Non tanto, come dimostrano i teardown

Ce ne parla JerryRigEverything, che come al solito ha proceduto a prendere CMF Phone 1 e a farne “carne da macello” per il suo video d’analisi. Subito spicca la dotazione, specialmente il piccolo cacciavite che permette di rimuovere le viti a vista che fanno da cornice al design industriale dello smartphone di Nothing. Si possono acquistare tre scocche in tre colori, tutti in pendant con il carrellino per SIM/microSD e la rotella Nothing Lock che consente di attaccare lacci, kickstand e portacarte magnetici.

Lato resistenza, CMF Phone 1 è al pari della stragrande maggioranza dei telefoni sul mercato: il display si graffia al livello 6/7 della scala di Mohs, e il bend test non lo piega in maniera irreparabile. Costando così poco, soltanto 199€, come prevedibile è stato utilizzato un frame in plastica, anche se troviamo del metallo nel bilancere del volume, nel riquadro attorno alla fotocamera e ovviamente nelle viti, che vanno rimosse per togliere la cover posteriore.

Ed è rimuovendo la scocca di CMF Phone 1 che ci si accorge subito che non siamo dinnanzi a un potenziale rivale di FairPhone: la modularità vale solo per gli accessori, e accedere alla componentistica interna avviene come su tutti gli altri smartphone. L’unica cosa più facile è togliere la parte posteriore, ma una volta rimossa ci si imbatte in una batteria non sostituibile, come rimarca l’avvertimento su di essa: “non rimuoverla senza autorizzazioni” pena la perdita di garanzia.

Per PBKreviews, la riparabilità del telefono CMF by Nothing vale un punteggio di 6,5/10, soprattutto a causa di un posizionamento complesso per alcune viti interne. Ma difficilmente questo ne causerà un rallentamento nelle vendite, visti i risultati finora raggiunti.

