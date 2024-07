Tutti vogliono CMF Phone 1: infranto il record di vendite in 3 ore!

Sembra proprio che CMF abbia fatto di nuovo centro con il suo primo smartphone, stando alle informazioni pubblicate sui social proprio dalla compagnia di Carl Pei. Il brand di Nothing, fresco del lancio di CMF Phone 1, ha annunciato di aver stracciato il precedente record di vendite fatto registrato proprio da uno smartphone del brand principale.

100.000 CMF Phone 1 venduti in appena 3 ore: numeri da capogiro!

Crediti: CMF

Con un post su Twitter/X, l’account ufficiale di CMF by Nothing ha annunciato di aver raggiunto ben 100.000 unità vendute di CMF Phone 1 in appena tre ore, infrangendo il precedente record fatto registrare proprio da uno smartphone di Nothing. “CMF Phone 1 realizza vendite record di 100.000 unità in sole 3 ore. L’ultima volta che abbiamo raggiunto questo numero in 24 ore è stato con Nothing Phone (2a)“.

Il primo smartphone di CMF, quindi, sembra aver convinto il pubblico, che potrebbe essere stato particolarmente incuriosito dalla grande personalizzazione offerta dal dispositivo. CMF Phone 1, infatti, è dotato di uno scocca intercambiabile a cui è possibile agganciare diversi accessori, per rendere davvero proprio lo smartphone. Chissà che questo record non porterà ad un rapido sviluppo anche di CMF Phone 2.

