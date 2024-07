CMF Phone 1 ufficiale in Italia: lo smartphone CMF By Nothing è qui, UNICO e PERSONALIZZABILE!

Come annunciato dalla stessa compagnia, ecco che finalmente il primo smartphone del sub-brand di Nothing è ufficiale. CMF Phone 1 debutta con uno stile unico e personalizzabile e difficilmente lascerà indifferenti: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia!

CMF Phone 1 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: CMF by Nothing

Per il suo primo telefono CMF ha optato per un design tutto nuovo, che non ha nulla a che fare con quello dei dispositivi di Nothing. Nessuna interfaccia luminoso Glyph, bensì una caratteristiche che sicuramente farà piacere gli utenti più nostalgici e che potrebbe avere un certo appeal anche sui più giovani, visto lo stile unico ed altamente personalizzabile. CMF Phone 1 è dotato di una scocca rimovibile e sostituibile: lo spillo per la SIM funge anche da mini cacciavite, utile per separare la cover posteriore ed inserirne una di un colore differente o aggiungere accessori personalizzati per creare un’esperienza quotidiana in base ai propri gusti.

Crediti: CMF by Nothing

Il cuore dello smartphone di CMF by Nothing è il Dimensity 7300 di MediaTek, progettato in collaborazione con la casa madre: si tratta di un chipset potente e veloce, dotato di un modem 5G ed alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh. Lato memorie è possibile arrivare fino a 16 GB di RAM grazie alla funzione RAM Booster (che potenzia quella fisica con un’aggiunta virtuale). Il comparto fotografico è affidato ad un modulo principale Sony da 50 MP con un sensore dedicato ai ritratti per un effetto bokeh più accurato; frontalmente trova spazio una selfie camera da 16 MP, insieme ad un ampio display Super AMOLED da 6,67″ con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Il software è Nothing OS 2.6, interfaccia proprietaria fluida e reattiva, con tante opzioni di personalizzazione.

Crediti: CMF by Nothing

Il prezzo di CMF Phone 1 parte da 239€ per la versione da 8/128 GB ed arriva a 269€ con quella da 8/256 GB. Il primo telefono di CMF by Nothing è in preordine mentre le vendite vere e proprie partiranno dal 12 luglio: lo trovate nel sito ufficiale e su Amazon!

CMF Phone 1 – Scheda tecnica

Dimensioni di 164 x 77 x 8/9 mm per 197/202 grammi (versione standard/pelle vegana)

Certificazione IP52

Display Super AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 8 bit, PWM Dimming a 960 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit

Lettore d'impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm TMC

a 4 nm TMC CPU octa-core (4 x 2,8 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G615 MP2

8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di memoria espandibile tramite micro SD

di memoria espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W (anche cablata inversa da 5W)

con ricarica rapida da (anche cablata inversa da 5W) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore Sony e modulo per la profondità di campo

(f/1.8-2.4) con sensore Sony e modulo per la profondità di campo Selfie camera IMX615 da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.6

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

