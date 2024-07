Ci risiamo: la fotocamera di CMF Phone 1 “spoglia” le persone

CMF Phone 1 si sta rivelando un successo di pubblico, riscuotendo un notevole successo commerciale per quello che è il primo smartphone del sub-brand di Nothing. Non è il primissimo telefono di una compagnia, al debutto sul mercato nel 2022 con Phone (1), che ha come fondatore Carl Pei, creatore al tempo di OnePlus. E se ho ripercorso la sua storia per giungere all’attuale sub-brand di OPPO è perché è stato scoperto un particolare legame fra lo smartphone di CMF e un vecchio modello di OnePlus.

C’è un problema con la fotocamera “a raggi X” del nuovo CMF Phone 1

CMF PHONE 1 has a see through camera?



Akis wasn't wrong at all man! They didn't trust his words at all But that 2MP is not a normal one but it's see through camera or X-ray camera we can say!!



At this Price Range, This thing is commendable and damn amazing



Watch this shorts👇 pic.twitter.com/WClUI4Xss2 — IfeelNothing (@madhavkant05) July 12, 2024

I più appassionati del marchio OnePlus, o anche coloro che hanno una memoria storica piuttosto forte, si ricorderanno che nel 2020 ci fu una controversia con OnePlus 8 Pro, la cui fotocamera permetteva di vedere attraverso le cose. Ecco, la stessa cosa sta accadendo a quattro anni di distanza con CMF Phone 1. Come dichiarato dal co-fondatore Akis Evangelidis, “in Nothing abbiamo alcuni degli utenti più esperti e furbi al mondo. È anche giusto dire che la nostra popolarità attira molti controlli. In definitiva, questo porta a un miglioramento continuo, a vantaggio degli utenti, quindi lo consideriamo una cosa positiva“.

Nelle scorse ore, nella community tech sono andate virali delle clip in cui viene mostrato come la fotocamera di CMF Phone 1 riesca a far vedere cosa c’è dentro un telecomando nonostante la sua scocca in plastica per niente trasparente all’occhio umano. E questo è soltanto uno degli esempi più innocui, perché con la fotocamera “incriminata” di OnePlus 8 Pro si riusciva a vedere anche sotto ad alcuni vestiti, e probabilmente ciò avviene anche in questo caso.

Ovviamente non c’è niente di magico, e c’è una spiegazione tecnica del comportamento della fotocamera del telefono CMF by Nothing. Quando si scatta in modalità Ritratto, CMF Phone 1 combina i dati raccolti dal sensore principale da 50 MP con quelli del sensore di profondità da 2 MP; rispetto ai sensori standard, quest’ultimo non ha un filtro per la luce infrarossa, caratteristica pensata per aumentarne la sensibilità luminosa e quindi le performance con poca luce.

Proprio come per OnePlus 8 Pro, l’assenza di questo filtro fa sì che la fotocamera riesca a rivelare la struttura di oggetti sottili o semitrasparenti, specialmente quelli fabbricati in materiale acrilico nero. Al contrario di OnePlus, però, questo non accade utilizzando l’app fotografica di Nothing, che ha ben pensato di impedirlo onde evitare problemi. Come fatto notare da Akis, le clip sono state registrato da qualcuno che è entrato in modalità sviluppatore e ha utilizzato app di terze parti.

Ma anche se l’utente medio non ha modo di “vedere attraverso le cose” con la fotocamera di CMF Phone 1, l’azienda ha comunque annunciato che rilascerà un aggiornamento entro una settimana per fixare il problema e limitare l’accesso delle app di terze parti ai dati acquisiti dal sensore di profondità.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️