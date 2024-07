CMF Phone 1: create i vostri accessori personalizzati grazie ai modelli 3D ufficiali

Dopo il grandissimo successo riscosso con Phone 1, CMF sembra aver voluto accontentare la community che chiedeva una “soluzione” ufficiale per la creazione di accessori personalizzati per il primo smartphone del sub-brand di Nothing. Con un post nella community ufficiale, infatti, l’azienda di Carl Pei ha finalmente condiviso con gli utenti degli speciali file che potranno aiutarli nella realizzazione di gadget tutti nuovi compatibili con CMF Phone 1.

Abili nel fai-da-te? Create i vostri accessori personalizzati per CMF Phone 1!

Crediti: CMF

Nothing ha pubblicato nelle scorse ore i file STL e STP per la modellazione e la stampa 3D della cover posteriore di CMF Phone 1. Questi particolari file aiuteranno gli utenti più abili nel fai-da-te a crea nuove cover e nuovi accessori da poter abbinare facilmente al proprio smartphone. Lecito immaginare, quindi, che nei prossimi mesi potremmo assistere ad un vero e proprio boom di nuove cover in vendita per il primo smartphone di CMF.

“Dato che abbiamo una community così creativa, per la prima volta abbiamo creato una documentazione dettagliata che delinea le dimensioni fisiche di un prodotto CMF by Nothing: tutto ciò di cui potresti aver bisogno per iniziare. Che tu sia un artigiano esperto o un semplice hobbista, ci sono tantissime opportunità entusiasmanti con CMF Phone 1… potremmo anche provare a realizzare alcune delle tue idee, quindi assicurati di mostrarci a cosa stai lavorando!” si legge nel post di Nothing sulla community ufficiale.

Per poter scaricare i file ed iniziare subito a personalizzare il vostro CMF Phone 1 non dovrete far altro che recarvi sul sito ufficiale ed effettuare il download dei modelli 3D.

