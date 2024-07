In viaggio con la batteria sempre carica grazie a questo caricatore da auto a meno di 11€

Chi viaggia spesso in auto conosce bene l’importanza di avere sempre con se un caricatore che possa ripristinare in poco tempo la batteria dei nostri dispositivi elettronici. Che si tratti di uno smartphone, di un tablet o addirittura di un laptop, grazie a questo caricatore da auto di TomTop non avrete problemi a ricaricare qualsiasi dispositivo vi venga in mente, spendendo tra l’altro davvero pochissimo!

Un caricatore che integra anche due prese accendisigari per collegare qualsiasi cosa!

Crediti: TomTop

Questo caricatore da auto si collega alla presa accendisigari presente in ogni macchina ed è in grado di erogare una potenza di ben 145W, con la possibilità di collegare altri dispositivi tramite le due prese accendisigari aggiuntive, nel caso in cui si abbia la necessità di alimentare altri caricatori. Il dispositivo è dotato di due uscite USB-C Power Delivery posizionate sulla parte superiore e due uscite USB-A posizionate sulla parte frontale, con un display LCD che mostra anche la potenza erogata in quel preciso momento.

Il design è particolarmente elegante, con una finitura in nero lucido e una banda color arancione che circonda l’intero perimetro del caricatore. Il corpo, inoltre, è dotato di una giuntura che permette di regolare l’angolazione del dispositivo, in modo da non dover tirare troppi i cavi collegati nel caso in cui questi non siano sufficientemente lunghi.

Questo caricatore da auto con 145W di potenza è disponibile oggi al prezzo di 10.22€, grazie all’offerta lampo di TomTop. La spedizione avviene direttamente dalla Cina ed è totalmente gratuita.

