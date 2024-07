BMAX B8 Plus è un affare a 339€, con i5 12° Gen e 24 GB di RAM

Il mini PC potente ed economico, perfetto per mantenere la scrivania priva di ingombri e senza rinunciare alle performance: BMAX B8 Plus non si fa mancare niente ed arriva con specifiche davvero niente male, ad un prezzo super conveniente. Meno di 340€ riscattando il nuovo coupon di Geekbuying e la spedizione è gratis (direttamente dai magazzini europei dello store)!

BMAX B8 Plus è il mini PC da comprare adesso: costa meno di 340€ e ha tutte le carte in regola per stupire

Crediti: BMAX

Per risparmiare sull’acquisto del mini PC BMAX B8 Plus basta utilizzare il codice sconto “8JKVZ7VD” di Geekbuying: il prezzo scende a soli 339€ e, come riportato anche in apertura, è presente la spedizione EU gratis. Si tratta di un mini computer compatto e per nulla ingombrante, equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 12° Gen (i5-12600H) e disponibile con a bordo la bellezza di 24 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Insomma, una soluzione con performance al top, adatta sia per le attività quotidiane che per la produttività.

Crediti: BMAX

La parte grafica è affidata alla scheda integrata Intel Iris Xe mentre per la connettività abbiamo sia il WiFi Dual Band che il Bluetooth 5.0. Il mini PC supporta tre uscite video (2 HDMI e 1 Type-C) con risoluzione fino a 4K (60 Hz). Il software è Windows 11 mentre per il raffreddamento è presente sia un sistema di dissipazione passivo che una ventola ad alta efficienza. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

