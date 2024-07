Questo mini PC Blackview è compatto e potente, con 16/512 GB SSD a meno di 180€

Compatto e leggero, elegante ma dallo stile minimale: questo è Blackview MP60, uno degli ultimi mini PC del brand cinese. Si tratta di un dispositivo completo a tutto tondo, perfetto per creare una postazione office spendendo meno di 180€ (grazie al codice sconto dello store Banggood).

Codice sconto Blackview MP60: il mini PC con Intel N95 e tanta memoria, dal prezzo conveniente

Crediti: Blackview

Il mini PC Blackview MP60 scende a 176€ (nella versione da 16/512 GB) su Banggood: per ottenere lo sconto basta inserire il prodotto nel carrello e poi riscattare in codice “BGRJU7BMP60” prima di procedere con il checkout. Un terminale completo a tutto tondo e dotato di Windows 11 Pro, l’ideale per una postazione desktop da ufficio oppure dedicata allo studio.

Crediti: Blackview

Tra le altre caratteristiche del mini PC troviamo il processore Intel N95 con grafica integrata UHD, varie porte per la connettività, il Bluetooth, WiFi Dual Band e non solo. Il doppio ingresso HDMI consente di collegare fino a due monitor mentre la ventola a basso livello di rumore (meno di 38 dB) permette un utilizzo anche di notte o in situazioni in cui il silenzio è fondamentale. Lato memorie abbiamo 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD (ormai un must per qualsiasi tipo di terminale). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

