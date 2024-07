Migliora la tua igiene dentale con lo spazzolino elettrico Bitvae: pulizia ultrasonica a meno di 13€!

L’igiene orale è estremamente importante e prendersene cura significa avere sempre un sorriso smagliante. I classici spazzolini, però, spesso potrebbero non riuscire ad offrire tutta la pulizia di cui ha bisogno la nostra bocca, per questo motivo sono nati gli spazzolini elettrici: dispositivi in grado di effettuare una pulizia profonda dei denti per salvaguardare la propria igiene orale. Se anche voi non vedete l’ora di averne uno, oppure volete rottamare il vostro, l’offerta di TomTop fa proprio a caso vostro: lo spazzolino elettrico Bitvae, infatti, viene proposto oggi ad un prezzo eccezionale!

Con 8 testine intercambiabili, Bitvae è lo spazzolino elettrico pratico ed economico

Crediti: Bitvae

Lo spazzolino elettrico Bitvae è dotato di un motore in grado di effettuare 40.000 VPM, rimuovendo la placca con un’efficacia sette volte superiore ai classici spazzolini. Il dispositivo è dotato di cinque diverse modalità, per adattare meglio il suo utilizzo a qualsiasi tipo di dente e gengiva. Ovviamente, lo spazzolino è certificato IPX7 e può essere tranquillamente utilizzato sotto l’acqua.

Con una batteria da 350 mAh, questo spazzolino offre un’autonomia di circa 30 giorni, mentre può essere ricaricato completamente in appena 4 ore. In confezione, inoltre, sono incluse anche 8 testine intercambiabili, ognuna con durezza differente per accomodare le esigenze di qualsiasi dente.

Lo spazzolino elettrico Bitvae con 8 testine intercambiabili è disponibile oggi al prezzo di 12.99€, grazie all’offerta lampo di TomTop. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online.

