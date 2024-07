Digitalizza i vecchi filmati e salva i ricordi con lo scanner Bisofice: oggi con il 45% di sconto!

Con il graduale avanzamento tecnologico che ha digitalizzato completamente i video, molto filmati realizzati con le vecchie cineprese ed impresse sulle pellicole rischiano di andar persi per sempre. Fortunatamente, grazie a degli appositi scanner come quello di Bisofice in offerta oggi, è possibile convertire le vecchie pellicole in filmati digitali, in modo da vederli e rivederli senza pericolo di usura o rottura.

Converti i vecchi filmati dei nonni in file multimediali ad un prezzo eccezionale!

Crediti: Bisofice

Bisofice Film and Slide Scanner è un particolare dispositivo in grado di digitalizzare i filmati registrati sulle pellicole 110, 135, 126KPK, Super8, Monochrome e Slide, grazie al suo sensore CMOS da 1/2.33″ con una risoluzione di 14 MP che realizza immagini digitali sempre nitide. Il display LCD da 5″ e risoluzione HD permette di vedere le immagini in tempo reale, che possono essere salvata anche sulla memoria interna da 16 GB.

La pellicola si inserisce nel carrellino posto sul lato del dispositivo e le immagini vengono mostrate e registrate contemporaneamente mentre il vecchio filmato scorre. Questo dispositivo è perfetto, quindi, per salvare tutti quei vecchi video (magari registrati dai nonni con le cineprese di una volta) che adesso non potrebbero essere più visualizzati a causa dell’avanzamento tecnologico. Lo scanner non necessita di app o supporti esterni, ma può essere collegato anche al PC per avere una visione completa della registrazione.

Bisofice Film and Slide Scanner è disponibile oggi su TomTop al prezzo di 82.76€ grazie all’offerta lampo che applica uno sconto del 45%. La spedizione avviene direttamente dalla Cina ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le