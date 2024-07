Atomstack Maker A5 è l’incisore economico perfetto per i neofiti: in sconto con coupon

Il mondo del fai-da-te ha visto negli ultimi anni l’arrivo di nuovi incisori laser sempre più accessibili e dedicati in gran parte ai neofiti del settore. Quello che vi presentiamo oggi, per esempio, è un modello estremamente versatile e semplice da usare che grazie all’offerta di TomTop potrà essere vostro ad un ottimo prezzo. Scoprite le meraviglie di Atomstack Maker A5 V2!

Atomstack Maker A5 V2 è un incisore con modulo laser da 6W in grado di operare ad una velocità di 24000 millimetri al minuto su una superfice di lavoro grande 40 x 40 centimetri. Il laser offre una precisione di 0.05 x 0.05 millimetri, con la possibilità di tagliare facilmente lastre di legno dallo spessore di 10 millimetri e acrilico nero da 12 millimetri. L’incisione può essere effettuata anche sul metallo, sulla ceramica e sul vetro utilizzando una velocità del 40% superiore alle normali operazioni.

La struttura è particolarmente stabile, anche grazie ai binari con cingolato che assicurano la massima precisione nei movimenti durante l’utilizzo. Questo incisore supporta i software come LaserGRBL e Lightburn, con cui possono essere utilizzati i file NC, BMP, JPG, PNG, DXF e tanti altri ancora. Grazie alla connettività Wi-Fi, inoltre, il dispositivo può essere controllato facilmente direttamente dal proprio smartphone, per semplificare le operazione di taglio e incisione.

Atomstack Maker A5 V2 6W è disponibile oggi in offerta su TomTop al prezzo di 165€ invece di 469€ grazie al coupon che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del brand ed è totalmente gratuita.

