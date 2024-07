Apple TV+: nuove indiscrezioni per il piano con pubblicità in arrivo

Aggiornamento 29/07: Apple continua a lavorare al nuovo piano con pubblicità per il servizio TV+, con un nuovo incontro tenutosi in questi giorni con gli inserzionisti del Regno Unito. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse online e basate sulle recenti assunzioni messe a segno da Apple, la compagnia statunitense guidata da Tim Cook starebbe accelerando lo sviluppo di un piano con pubblicità per il servizio di streaming TV+. Il colosso di Cupertino, infatti, avrebbe arruolato tra le sue fila degli esperti di TV e pubblicità per raggiungere il proprio scopo.

Apple starebbe pensando ad un piano con pubblicità più economico per TV+

Crediti: Apple

Secondo le informazioni condivise da Business Insider, Apple starebbe progettando un nuovo piano economico che possa attrarre più utenti verso la propria piattaforma di streaming, mostrando però la pubblicità come avviene ormai sia con Netflix che con Prime e Disney Plus. Per riuscirci al meglio, la compagnia ha assunto Joseph Cady, un ad executive con 14 anni di esperienza alla NCBUniversal.

“L’ultimo grande assunto è Joseph Cady, un dirigente pubblicitario di NBCUniversal da 14 anni il cui titolo più recente è stato EVP di pubblicità avanzata e partnership, affidandolo a responsabile della pubblicità televisiva mirata e basata sui dati. Cady ha inoltre creato e supervisionato le partnership di NBCU con Amazon, Google, TikTok e altri. In precedenza, ha ricoperto ruoli di strategia e sviluppo.” si legge del report di Business Insider.

Negli ultimi giorni, inoltre, stando alle informazioni pubblicate da The Telegraph Apple avrebbe incontrato il Broadcaster’s Audience Research Board (BARB) del Regno Unito, per discutere proprio degli ultimi sviluppi riguardanti il nuovo piano con pubblicità di TV+. Il BARB, infatti, fornisce già pubblicità a Netflix, Disney ed Amazon, quindi un accordo con questa compagnia è sicuramente un passo importante per l’eventuale arrivo del nuovo piano di abbonamento.

Non resta quindi che attendere maggiori informazioni direttamente da Apple, per scoprire se in futuro anche TV+ sarà arricchito con un piano con pubblicità più economico che possa espandere l’audience del servizio del colosso statunitense.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le