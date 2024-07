Apple e Microsoft rinunciano ai posti nel consiglio di OpenAI: paura per le nuove normative

Dopo aver conquistato dei posti nel consiglio di OpenAI (senza diritto di voto), sia Microsoft che Apple sembrano interessati ad abbandonare la posizione appena guadagnata a causa di possibili nuove normative antitrust. Dopo aver effettuato ingenti finanziamenti ed aver stretto partnership per utilizzare i servizi di intelligenza artificiale, per i due colossi statunitensi saranno indette delle riunioni speciali per informarli sui progressi in campo scientifico.

Ci saranno riunioni con gli azionisti per informare Apple e Microsoft degli sviluppi di OpenAI

Crediti: Canva

In queste ore Microsoft ha annunciato di aver abbandonato il proprio posto da osservatore nel consiglio di OpenAI, dopo appena 8 mesi. Contemporaneamente, stando a quanto riportato dal Financial Times, anche Apple sarebbe in procinto di rinunciare al medesimo posto dover averlo guadagnato in seguito alla partnership che porterà ChatGPT ad essere integrato in iOS 18. Il motivo sarebbe la paura per le i controlli normativi antitrust che potrebbero portare a nuove multe per le aziende.

Il nuovo approccio di OpenAI nei confronti di Microsoft e Apple prevede l’organizzazione di “riunioni periodiche con le parti interessate per condividere i progressi della nostra missione e garantire una collaborazione più forte in materia di sicurezza e protezione“, ha annunciato il portavoce di OpenAI Steve Sharpe. Le due compagnie, quindi, verranno comunque informate suoi progressi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma non potranno più partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

