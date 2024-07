Apple lancia iOS 18 Beta 3: tutte le novità

Continua a ritmo serrato lo sviluppo di iOS 18, con gli sviluppatori che da oggi possono ufficialmente accedere alla terza versione beta del nuovo sistema operativo di iPhone. Come da tradizione Apple, la Beta 3 riserva diverse novità, soprattutto per quanto riguarda la nuova modalità scura e la personalizzazione delle icone, una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti nelle ultime settimane.

La nuova dark mode di iOS 18 continua ad evolversi: arrivano anche gli sfondi dinamici

iOS 18 Beta 3 è da oggi disponibile su tutti gli iPhone compatibili tramite il Beta Program di Apple, nel canale “Developer Beta“. Le novità sono diverse, ma quella sicuramente più evidente è la nuova interfaccia per il widget della torcia, che adesso aiuta a regolare l’intensità della luce oltre che la sua accensione.

Anche le icone delle app di terze parti cambiano colore con la dark mode e la personalizzazione del colore

Il wallpaper predefinito adesso include una nuova modalità “dinamica”

Nuova interfaccia e nuove animazioni per la torcia

Ripristinato il pinch to zoom nell’app Foto

Ripristinato il pulsante “seleziona” nell’app Foto

Nuove informazioni sui messaggi RCS nelle impostazioni

La tastiera delle emoji mostra icone più grandi

In modalità Focus, le notifiche dei messaggi non mostrano più il nome del contatto

Per scaricare questa nuova Beta 3 non dovrete far altro che recarvi nel menu “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software“, quindi scegliere dal menu il canale desiderato (in questo caso iOS 18 Developer Beta) e proseguire con il download dell’aggiornamento.

