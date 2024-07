Apple vorrebbe iPhone più sottili, ma non ci sta riuscendo

Nella sua storia, Apple ha sempre spinto per la realizzazione di gadget sempre più sottili: lo abbiamo visto di recente, con degli iPad Pro che sono i tablet più fini mai visti prima. Discorso diverso con iPhone, che di tutti gli smartphone in circolazione non sono i più sottili che si possano trovare, nonostante siano stati fatti progressi con le ultime generazioni. Si vocifera che in quel di Cupertino si stesse lavorando per migliorare lo spessore dei suoi telefoni, ma secondo Ming-Chi Kuo i piani sarebbero stati rimandati.

Apple avrebbe rimandato i piani di produzione di iPhone dallo spessore ridotto

更新: 因無法滿足Apple對品質的高標準要求,2025年新款iPhone 17將不採用RCC作為PCB主板材料。

—



Update: Due to the inability to meet Apple's high-quality requirements, the new iPhone 17 in 2025 will not use RCC as the PCB motherboard material. https://t.co/ZInZnDqQqZ — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 17, 2024

Rame rivestito in resina per la creazione di schede logiche più sottili: questo era l’obiettivo di Apple, che stava studiando questa innovazione in vista della serie iPhone 17. In questo modo, schede meno ingombranti lascerebbero spazio agli altri componenti, potendo adibirlo ad altro, che sia la batteria e/o un impianto dissipativo più capienti.

Ma quando si parla di modifiche nella catena di fabbricazione, non è sempre facile attuare modifiche del genere, specialmente quando l’azienda che vorrebbe farlo ha standard qualitativi molto alti. E infatti per l’insider l’obiettivo sarebbe stato mancato proprio perché questi materiai non avrebbero soddisfatto i requisiti richiesti dalla manifattura di Apple.

A questo punto, se ne riparlerà con iPhone 18 o Apple avrà deciso di accantonarlo del tutto? Non lo sappiamo ancora, ma non siamo nuovi a modifiche del genere, come accaduto di recente con i testati ma mai introdotti tasti capacitivi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le