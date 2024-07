L’iPhone pieghevole si farà, ma ci sarà da attendere ancora molto

Ultimamente, Apple ha accantonato alcuni progetti che avrebbero dovuto rivoluzionare il suo catalogo, e si vociferava che lo stesso sarebbe potuto accadere per il primo iPhone pieghevole. Uno su tutti il progetto della sua auto elettrica, cancellata dopo 10 anni di lavoro, così come il vociferato Apple Watch MicroLED. Le ultime voci di corridoio attorno al pieghevole Apple avevano preso la stessa piega, suggerendo che Cupertino avrebbe potuto metterlo da parte. Ma ecco che gli ultimi risvolti dei leak ne riaccendono l’esistenza, puntando al 2026 come il possibile anno di debutto.

Altro che cancellato: il primo iPhone pieghevole sarebbe ancora in fase di sviluppo

Crediti: Designboom

Con nome in codice interno “V68”, è risaputo che Apple avrebbe scelto di debuttare nel mondo degli smartphone pieghevoli con un flip phone in stile Samsung Galaxy Z Flip 6, che da aperto avrebbe dimensioni equivalenti a quelle degli attuali iPhone. In precedenza veniva avanzata l’ipotesi che il primo foldable apple sarebbe stato non uno smartphone bensì un iPad, ma le “sfide incontrate nel mercato cinese” l’avrebbero portata a puntare su iPhone per contrastare le varie Huawei, Honor, OPPO, vivo e Xiaomi.

In questo 2024 sarebbe quindi stata avviata la fase di ricerca e sviluppo, per un lancio che dovrebbe avere luogo nel 2026 visto che questo tipo di ciclo di produzione è solitamente biennale. Lo schermo sarebbe fornito da Samsung Display, con cui sarebbe stato firmato un apposito contratto così come con i vari fornitori della catena di manifattura.

La volontà di Apple sarebbe quella di ridurre al minimo la piega, cosa affatto facile perché l’Ultra-Thin Glass che protegge questo tipo di schermi pieghevoli non è vetro bensì una lega plastica capace di essere piegata e fornire un minimo grado di protezione ma poco rigida e soggetta ad avere la famigerata grinza al centro. Per questo, la compagnia starebbe sviluppando delle tecnologie mai viste prima per soddisfare i suoi elevati standard qualitativi.

