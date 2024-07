Fotocamere, display, AI: iPhone 16 è pronto al boom di vendite

Le previsioni di vendita della serie iPhone 16 sono più alte del previsto per Apple, che starebbe contattando i suoi partner per aumentare la fornitura di componenti. I prossimi melafonini porteranno con loro un ventaglio di novità di vario tipo, a partire dall’intelligenza artificiale passando per display e fotocamere.

Apple alza le previsioni di vendita per iPhone 16, viste le tante migliorie in arrivo

Are you satisfied with the new features of the iPhone 16 Pro camera sector? pic.twitter.com/5g7F6lPyAA — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 30, 2024

Facendo un riepilogo di cosa cambierà, le fotocamere di tutta la serie iPhone 16 avrebbero un trattamento anti-riflesso per ridurre il fastidioso fenomeno del ghosting che da tempo affligge i melafonini. Dovrebbe anche arrivare un nuovo sensore ultra-grandangolare che salirebbe da 12 a 48 MP. Questo avanzamento permetterebbe di usare la tecnica del Pixel Binning per realizzare foto migliori con poca luminosità anche con questo tipo di lente, oltre che poterla usare in formato ProRAW e per realizzare migliori video spaziali pensati per essere guardati su Apple Vision Pro.

Non ci sarebbe più l’esclusiva del Pro Max per il teleobiettivo 5x, che debutterebbe anche su iPhone 16 Pro. Sia questo modello che il Pro Max, poi, avrebbero un nuovo sensore primario da 1/1,14″ con transistor a doppio strato, la stessa tecnologia degli ultimi camera phone Sony: fotodiodo e fototransistor sono separati, e questo consente di migliorare la luminosità e ridurre il rumore.

Recentemente si è anche parlato di display, perché la serie iPhone 16 (così come i prossimi Google Pixel 9) utilizzerebbe gli ultimi pannelli OLED Samsung M14, con materiali organici che offrirebbero una maggiore longevità e una luminosità aumentata del +20% fino a 1.200 nits in SDR e 1.600 nits in HDR, aumento forse permesso dalla tecnologia con micro-lenti. E come non parlare di Apple Intelligence, la suite d’intelligenza artificiale su cui Apple punta molto, anche per aumentare i profitti in ottica futura.

L’AI sarà alimentata dalla NPU dell’Apple A18, SoC che sarà fabbricato con processo a 3 nm da TSMC. Gli ultimi report affermano che TSMC sarebbe stata contattata dalla storica alleata Apple per aumentarne la produzione, salendo a 90/100 milioni di unità di microchip. I piani vedrebbero l’A18 a bordo di iPhone 16 e 16 Plus e il più potente A18 Pro su 16 Pro e 16 Pro Max, mentre tutti i modelli avrebbero 8 GB di RAM, taglio necessario per supportare la potenza richiesta dall’AI.

Le novità non si esaurirebbero qui per una serie iPhone 16 che vanterebbe cornici più piccole, Isola Dinamica ridotta, batterie più grandi, più durature e facili da sostituire, ricarica più rapida, microfoni migliori e il nuovo tasto Cattura.

